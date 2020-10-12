Школьникам прислали задание про самоубийство — статистика суицидов в Казахстане

Алматы. 12 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Трагической статистике детских суицидов в РК способствуют школы, следует из домашнего задания гимназии №132 Алматы.
Согласно открытой информации, за пять месяцев 2020 года показатель суицидов в Казахстане увеличился более чем на 2,5%. В 2019 году рост составил 7,4%, состоялось 4784 попыток самоубийства, в том числе 180 – со стороны несовершеннолетних. В результате умерли 3805 человек.
За пять месяцев 2020 года показатель суицидов в Казахстане увеличился более чем на 2,5%.
Недавно депутат мажилиса РК Артур Платонов высказался о том, что только январь-апрель 2020 года зарегистрировано 114 попыток и 46 совершенных суицидов среди детей. Больше всего детских суицидов в Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Алматинской и Костанайской областях.
По статистике специальных госорганов, за период с 2017-го по 2019 год наблюдалась тенденция роста уровня завершенных суицидов среди детей.
Напомним, КазТАГ опубликовал
ранее пример задачи, которую получили пятиклассники в Алматы в рамках суммативного оценивания за раздел (СОР) и который, привел житель города Канат Садыков – в задании идет речь о детском суициде.
В комментариях он уточнил, что такие задания дают в гимназии №132.
Другие пользователи подтвердили, что их дети тоже получали аналогичное задание с идентичным текстом.
Редакция МИА КазТАГ уже обратилась к министру образования и науки Асхату Аймагамбетову с просьбой прокомментировать указанное задание для пятиклассников, но Аймагамбетов еще не ответил на наш вопрос на своей странице.