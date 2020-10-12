Школьникам прислали задание про самоубийство — статистика суицидов в Казахстане

Алматы. 12 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Трагической статистике детских суицидов в РК способствуют школы, следует из домашнего задания гимназии №132 Алматы.

Согласно открытой информации, за пять месяцев 2020 года показатель суицидов в Казахстане увеличился более чем на 2,5%. В 2019 году рост составил 7,4%, состоялось 4784 попыток самоубийства, в том числе 180 – со стороны несовершеннолетних. В результате умерли 3805 человек.

За пять месяцев 2020 года показатель суицидов в Казахстане увеличился более чем на 2,5%.

Недавно депутат мажилиса РК Артур Платонов высказался о том, что только январь-апрель 2020 года зарегистрировано 114 попыток и 46 совершенных суицидов среди детей. Больше всего детских суицидов в Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Алматинской и Костанайской областях.

По статистике специальных госорганов, за период с 2017-го по 2019 год наблюдалась тенденция роста уровня завершенных суицидов среди детей.

Напомним, КазТАГ опубликовал

ранее пример задачи, которую получили пятиклассники в Алматы в рамках суммативного оценивания за раздел (СОР) и который, привел житель города Канат Садыков – в задании идет речь о детском суициде.

В комментариях он уточнил, что такие задания дают в гимназии №132.

Другие пользователи подтвердили, что их дети тоже получали аналогичное задание с идентичным текстом.

Редакция МИА КазТАГ уже обратилась к министру образования и науки Асхату Аймагамбетову с просьбой прокомментировать указанное задание для пятиклассников, но Аймагамбетов еще не ответил на наш вопрос на своей странице.