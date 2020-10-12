ВОЗ призвала мировых лидеров не вводить локдауны для борьбы с коронавирусом

Алматы. 12 октября. КазТАГ – Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро призвал мировых лидеров не вводить локдауны для предотвращения распространения коронавируса, сообщает австралийское издание ABC со ссылкой на The Spectator.

«Мы во Всемирной организации здравоохранения не поддерживаем локдауны как главное средство борьбы с этим вирусом. Единственный случай, когда мы считаем, что локдауны оправданы – это необходимость выиграть время для реорганизации, перегруппировки, перебалансировки ваших ресурсов; защиты ваших медицинских работников от непомерной нагрузки», — сказал Набарро.

При этом он подчеркнул, что два основных последствия локдаунов – это негативное влияние на экономики небольших стран, которые полагаются на туризм, и рост уровня бедности.

«Мы серьезно обращаемся ко всем мировым лидерам: прекратите использовать локдауны в качестве основного метода борьбы с распространением вируса. У локдаунов есть одно последствие, значение которого нельзя преуменьшать – они делают бедных еще беднее», — сказал он.

По мнению Набарро, основными мерами по борьбе с распространением коронавируса являются строгая личная гигиена, отслеживание контактов заболевших, и изоляция больных.