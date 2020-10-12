Чиновники Алматы про задание о застрелившемся ребенке: Учитель хотел подойти творчески

Алматы. 12 октября. КазТАГ – Управление образования Алматы сообщило, что задание в СОРе о застрелившимся из ружья ребенке появилось в результате творческого подхода учителя.

«На самом деле, такого задания в учебниках нет. Притча, фрагмент из которой представлен, не входит в учебную программу. Выяснилось, что учитель русского языка и литературы хотел подойти творчески и самостоятельно подготовил несколько заданий на тему «Язык мой — враг мой, язык мой — друг мой». По словам педагога, для нее была важна назидательная часть притчи «Безумное слово и доброе слово» Однако мы здесь видим, что она не обратила внимание на психологическую составляющую», — сообщили в управлении образования.

При этом управление принесло свои извинения родителям за творчество учителя.

«Задание было сформулировано педагогом гимназии №132 и только один класс получил такое задание. То есть это не говорит о том, что вся школа или все ученики города, даже страны получили такое задание. Мы поговорили с педагогом и директором школы. Администрация школы и мы приносим извинения родителям. Благодаря соцсетям мы выявили такой факт. Надеюсь, другие педагоги тоже обратят внимание и будут бдительны», – отметили в управлении образования Алматы.

Напомним, КазТАГ опубликовал ранее пример задачи, которую получили пятиклассники в Алматы в рамках суммативного оценивания за раздел (СОР) и который, привел житель города Канат Садыков – в задании идет речь о детском суициде.

Учитель Айгуль Ахметова подтвердила существование такого задания. Она написала в комментариях под постом на странице агентства КазТАГ в Facebook: «Я — учитель русского языка и литературы Хамитова А.А. КГУ «Гимназия №132», пятых классов. Дети такого задания не выполняли. Его сразу же убрали».

Другие пользователи подтвердили, что их дети тоже получали аналогичное задание с идентичным текстом.

Позже стало известно, что, согласно открытой информации, за пять месяцев 2020 года показатель суицидов в Казахстане увеличился

более чем на 2,5%.