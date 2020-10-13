Большинство птицы на фабрике в Аркалыке погибло из-за асфиксии, а не из-за вируса – МСХ

Нур-Султан. 13 октября. КазТАГ – Большинство птицы на фабрике в Аркалыке погибло из-за асфиксии, а не из-за вируса, заявил ИО председателя комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Казахстана Турсын Кабдулданов.

«Аркалыкской птицефабрике компенсируют лишь 1/3 погибшего поголовья, так как большая часть – около 256 тыс. голов – погибла вовсе не из-за птичьего гриппа, а от асфиксии, возникшей вследствие временного отсутствия вентиляции на производстве», — -заявил Кабдулданов на брифинге во вторник.

Он отметил, что в Казахстане работают 64 птицефабрики, и только в двух из них подтвердился падеж из-за птичьего гриппа.

«При проведении проверки на птицефабриках было установлено, что их владельцы не соблюдали ветеринарно-санитарные требования. В частности, на территории птицефабрик были обнаружены дикие и перелетные птицы, которые имели свободный доступ к кормам», — заявил Кабдулданов.

Напомним, 13 сентября МИА КазТАГ сообщало, что случаи падежа домашней птицы зафиксированы в ряде населенных пунктов Северо-Казахстанской области. Казахстан уведомил Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ) о ситуации. В министерстве сельского хозяйства пообещали компенсировать потери от птичьего гриппа в СКО, а также выдвинули версию, что птичий грипп в регион могли занести дикие перелетные птицы.

21 сентября в МСХ заявили, что падеж птицы зафиксирован уже в пяти областях Казахстана.

1 октября минсельхоз заявил о прекращении падежа птицы в Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской областях и Шымкенте, а также о снижении падежа в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях. Также в МСХ сообщили, что в регионы направлено 7,7 млн бесплатных доз вакцины от птичьего гриппа, заверив, что продукция казахстанских птицефабрик безопасна для употребления.

13 октября Союз птицеводов Казахстана сделал прогноз, согласно которому эпизоотия птичьего гриппа должна завершиться в стране в течение месяца. Также стало известно, что власти отказались компенсировать падеж неучтенной домашней птицы от птичьего гриппа.