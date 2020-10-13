Нур-Султан. 13 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Т143 млрд заложили в бюджете на второе полугодие для выплаты надбавок врачам в Казахстане, сообщил вице-министр финансов Ерулан Жамаубаев.

«Изменения по расходам (по уточнению бюджета – КазТАГ) составляют Т501 млрд. Из них: расходы на борьбу с COVID-19 – Т239 млрд, надбавка врачам на второе полугодие текущего года – Т143 млрд, дополнительные выплаты сотрудникам органов внутренних дел за участие в противоэпидемиологических мероприятиях – Т12 млрд, медицинские услуги в рамках гособъема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) – Т83 млрд», — сказал Жамаубаев на заседании правительства во вторник.

По его словам, другие приоритетные расходы: поддержка реального сектора экономики по программам «Нурлы жол», «Нурлы жер», на развитие агропромышленного комплекса, Банка развития Казахстана, Казахстанского фонда гарантирования депощзитов – Т205 млрд, силовой блок – жилищные выплаты, развитие инфраструктуры «Казавиаспаса» – Т41 млрд, прочие расходы – проведение выборов, зарплаты педагогов, строительство библиотеки в Туркестане – Т16 млрд.

«Поступления в республиканский бюджет определены в объеме Т12 трлн, с учетом увеличения на Т185 млрд. Дефицит сохранен на уровне 3,5% к ВВП. Расходы республиканского бюджета составят Т14,5 трлн с увеличением на Т205 млрд», — пояснил вице-министр.

В представленном проекте закона об уточнении республиканского бюджета на 2020 год, первое уточнение было связано с поддержкой борьбы с коронавирусом, экономики и бизнеса в условиях замедление экономической активности. В целом, расходы бюджета были тогда увеличены на Т1,4 трлн для рефинансирования антикризисных мер и отдельных поручений президента. Задачей второго уточнения бюджета является продолжение мероприятий по борьбе с COVID-19 и поддержка реального сектора экономики, уточнил глава минфина.