Экс-глава Нацбанка РК Григорий Марченко стал советником главы ЕАБР

Нур-Султан. 13 октября. КазТАГ – Григорий Марченко получил пост советника председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР), сообщает пресс-служба финансового института.

«Советником председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) назначен Григорий Марченко», — говорится в сообщении во вторник.

Марченко возглавлял Национальный банк Казахстана в период с 2009 по 2013 годы, до этого с 2005 по 2009 годы он был главой Народного банка Казахстана, а еще раньше – в 2004 году занимал пост помощника президента страны.

ЕАБР является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами – участниками банка помимо Казахстана и России являются Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.