Мамин отчитался перед Токаевым о социально-экономической ситуации

Нур-Султан. 13 октября. КазТАГ – Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о социально-экономической ситуации, сообщает Акорда.

«Глава государства принял премьер-министра Аскара Мамина. Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах социально-экономического развития страны за 9 месяцев текущего года. Аскар Мамин доложил о положительной динамике в ряде отраслей, в частности, в обрабатывающей промышленности обеспечен рост на 3,3%, объемы строительства увеличились на 10,5%, ввод жилья – на 9%, или порядка 9,6 млн кв.м. В сельском хозяйстве рост составил 5%. Золотовалютные резервы Казахстана и активы Национального фонда на 1 октября достигли $91,1 млрд», — сообщили в Акорде во вторник.

По словам премьера, в сентябре началось восстановление активности в сфере услуг: в сравнении с августом торговля выросла на 2,7 %, связь – на 1,3%, транспорт и складирование – на 1,2 %. Рост сектора услуг, по мнению руководителя кабмина, свидетельствует об активизации малого и среднего бизнеса, что способствует созданию новых рабочих мест и улучшению благосостояния граждан.

«Премьер-министр отчитался об итогах состоявшейся 11-12 октября рабочей поездки в Абу-Даби. В ходе данной поездки нашли практическое воплощение договоренности, достигнутые в ходе официального визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в ОАЭ в январе текущего года. Так, правительства двух стран подписали меморандум по инвестиционному сотрудничеству, который предполагает реализацию 21 проекта на $6,1 млрд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «документ предусматривает создание новых производств с высокой добавленной стоимостью и рентабельностью, а также большим потенциалом спроса как на внутреннем, так и на перспективных внешних рынках».

«Глава государства отметил усилия правительства по обеспечению положительной динамики экономического развития, а также поручил премьер-министру держать под строгим контролем эпидемиологическую ситуацию в стране, чтобы избежать негативного влияния масштабного распространения коронавируса за рубежом на здоровье казахстанцев, работу малого и среднего бизнеса и на развитие экономики в целом», — сказано в сообщении.