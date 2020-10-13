Нур-Султан. 13 октября. КазТАГ – Карантин ужесточается в Нур-Султане с 14 октября, сообщает пресс-служба столичного акимата.

«Не менее 60% сотрудников местного исполнительного органа и их квазигоссектора переходит на удаленный режим работы. Частным организациям, где в закрытых помещениях наблюдается большое скопление людей, тоже нужно перевести работников на дистанционный режим работы. Основными очагами заражения являются коллективные (трудовые) очаги. На местах необходимо усилить контроль за соблюдением жестких санитарно-эпидемиологических норм», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, время работы кафе, ресторанов, баров, столовых и других объектов общественного питания сокращается до 22 часов (с 09.00 до 22.00). Как в будни, так и в выходные. Заполняемость не более 30 посадочных мест.

«График работы нотариусов, адвокатских контор, бухгалтеров, консалтинга, агентств недвижимости, рекламных агентств, судебных исполнителей, туроператоров и других – до 18 часов (с 09.00 до 18.00). Как в будние дни, так и в выходные», — пишет пресс-служба.

Отмечается, что работа бутиков по реализации непродовольственных товаров и вещей разрешается только в будни до 18 часов.

«График работы бань, саун с бассейнами: в будни с 08.00 до 21.00, в субботу и воскресенье – с 09.00 до 19.00. Строго по предварительной записи. Работа общественного транспорта в воскресенье будет приостановлена – автобусы будут проходить дезинфекцию», — резюмируется в сообщении.