Переход на систему электронных паспортов транспортных средств в странах ЕАЭС перенесен

Нур-Султан. 13 октября. КазТАГ – Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) перенесла дату введения на территории ЕАЭС электронных паспортов транспортных средств (ПТС) на 31 марта 2021 года, сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина.

«Коллегия ЕЭК только что приняла решение перенести переход на систему электронных паспортов транспортных средств до 31 марта 2021 года. Это касается трех стран Союза: Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Россия уже практически перешла на новую систему. Со 2 ноября 2020 года транспортные средства, изготовленные или выпущенные в обращение в государствах ЕАЭС, будут регистрироваться в России только при наличии электронных ПТС», — написала Малкина на своей странице в Facebook.

Ранее ЕЭК сообщала, что переход на электронный паспорт транспортного средства упростит взаимное перемещение транспортных средств, процедуры их регистрации для граждан, позволит участникам систем наблюдать за жизненным циклом техники, а госорганам — пользоваться достоверными базами данных единого формата во всех странах ЕАЭС.

Электронный ПТС — это комплексный документ, в него зашита вся техническая информация о транспортном средстве.