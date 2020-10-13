Высокопоставленный чиновник минкульта выдал себя за желтоксановца и попался на лжи

Нур-Султан. 13 октября. КазТАГ – Высокопоставленный чиновник министерства культуры и спорта выдал себя за участника событий 17-18 декабря 1986 года на площади в Алматы и попался на лжи, передает корреспондент агентства.

«Чиновник высокого ранга – председатель комитета языковой политики министерства культуры и спорта Адилбек Кабаев на днях опубликовал пост, в котором пытался выдать себя за протестанта со знаменитой фотографии Желтоқсана», — написал на своей странице во вторник известный казахстанский писатель Канат Тасибеков.

Он процитировал пост чиновника в переводе с казахского языка.

«Одним из требований Желтоксана был языковой вопрос. Сегодня я встречался с президентом общественных фондов «Истинный желтоксан» и «Духовное Возрождение», моим коллегой, с которым в декабрьском восстании мы боролись плечом к плечу Курмангазы Рахметовым. В качестве радетеля языка он пришел выразить свою поддержку работы Комитету языка и «Оплотам (крепостям) языка». …Вспомнили и студеные дни Желтоксана. Самое интересное, что в дни декабрьского восстания, оказалось, мы стояли рядом (на фото ниже). Будьте здоровы, герои в окровавленных рубашках, поставившие в декабре высоко интересы народа», — написал Кабаев.

Писатель добавил, что на уточняющие вопросы в комментариях чиновник ответил прямо – парень, выделенный из общего фото – это он.

«Однако парнем со знаменитой фотографии является не он, а Сабыр Шынасилов и я писал об этом в 2016 году (…) Сразу после прочтения поста я сконтактировал Сабыра с чиновником, который, после их переписки свой пост удалил… Скоро Желтоксан, и я думаю, что это не первый и не последний из «детей лейтенанта Шмидта». Но то, что так поступает главный по казахскому языку в стране чиновник, меня очень возмутило, и вчера я написал пост на казахском языке, в котором попросил его объясниться. Но время идет, а чиновник молчит. Я даже знаю, что он думает. А думает он – «собаки лают – караван идет» и даже догадываюсь, с кем он ассоциирует себя, а кого с собаками», — добавил Тасибеков.

Отметим, что Кабаев возглавил комитет языковой политики минкультуры и спорта 8 сентября.

Напомним, 17-18 декабря 1986 года казахская молодежь выступила на площади в Алматы с массовым протестом против решения генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева о снятии с должности первого секретаря компартии КазССР Динухамеда Кунаева и замене его на Геннадия Колбина, который ранее никогда не работал в Казахстане. Протесты быстро перекинулись из Алматы в другие города страны, но были жестоко подавлены властями. Выступления желтоксановцев 1986 года считаются одними из самых первых и значимых протестов в истории СССР против диктатуры московских властей. По официальным данным, в результате протестов были задержаны около 8,5 тыс. человек, свыше 1,7 тыс. человек пострадали от действий силовиков, почти 1 тыс. человек были оштрафованы, сотни людей – уволены с работы, 99 человек приговорены к лишению свободы, двое демонстрантов – к смертной казни.

16 декабря 1991 года – ровно через пять лет после событий Желтоксана, Казахстан провозгласил независимость. С момента обретения независимости прошло почти 30 лет, но многие документы о тех событиях до сих пор не приданы огласке.