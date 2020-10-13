Рост цен на платные услуги ускорился в РК на фоне роста тарифов на свет и образование

Нур-Султан. 13 октября. КазТАГ – Рост цен на платные услуги ускорился в Казахстане на фоне роста тарифов на свет и образование, сообщил председатель Национального банка Ерболат Досаев.

«В сентябре годовая инфляция сохранилась на уровне 7%. Годовой рост цен на продовольственные товары незначительно замедлился до 10,8% с 10,9% в августе. Наблюдалось замедление темпов роста цен на мясную и молочную продукцию, яйца. Годовой рост цен на непродовольственные товары сохранился на уровне 5,5%, на платные услуги – ускорился с 3,4% в августе до 3,6% в сентябре на фоне роста тарифов на электроэнергию и услуги образования», — сказал Досаев на заседании правительства во вторник.

Он уточнил, что проведенный Нацбанком опрос домохозяйств по инфляционным ожиданиям за сентябрь показывает, что краткосрочные и долгосрочные оценки перспектив развития стали более позитивными.

«Оценки текущего и будущего материального положения домохозяйств улучшились по сравнению с июлем-августом. Инфляционные ожидания в сентябре несколько снизились (6,5% против 6,9% месяцем ранее). Также уменьшились прямые оценки воспринимаемого (18,1% против 20,7% в августе, максимально 22,2% в июле) и ожидаемого роста цен (16,6% против 17,7% месяцем ранее)», — отметил глава Нацбанка.

По его словам, меньше респондентов по сравнению с августом отметили рост цен на продукты питания, больше – на непродовольственные товары и услуги.

«Для постепенного замедления годовой инфляции на среднесрочном горизонте в условиях существующих ускоренных инфляционных процессов базовая ставка 7 сентября сохранена на уровне 9% с процентным коридором +/-1,5 п.п. Реальный уровень базовой ставки (около 1%) сдерживает рост инфляции и стимулирует восстановление экономической активности», — добавил Досаев.