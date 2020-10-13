Курс тенге в сентябре находился под ощутимым давлением – Нацбанк

Нур-Султан. 13 октября. КазТАГ – Курс тенге в сентябре находился под ощутимым давлением, сообщил председатель Национального банка Ерболат Досаев.

«Опасения инвесторов и укрепление доллара также приводит к ослаблению валют развивающихся стран и удешевлению нефти (почти на 10% за сентябрь). Последнему способствуют опасения снижения спроса на нефть в связи с ростом рисков замедления темпов восстановления глобальной экономики. В сентябре обменный курс тенге находился под ощутимым давлением», — сказал Досаев на заседании правительства во вторник.

Он назвал факторы, оказывавшие давление на курс национальной валюты

«Нефть за сентябрь подешевела почти на 10% (9,56%) из-за роста рисков замедления восстановления глобальной экономики на фоне повторных вспышек коронавируса в отдельных регионах мира, и как следствие, ослабления спроса на нефть. Нефтяные котировки также находились под давлением смягчения с августа, ограничения добычи ОПЕК+, снижения Саудовской Аравией цен на нефть и восстановления добычи в Ливии», — уточнил спикер.

По его мнению, сдержанное восстановление мировой экономики может привести к повторному росту запасов нефти при сохранении текущих объемов добычи.

«Валюты развивающихся стран в сентябре ослабевали на фоне увеличения числа заболевших коронавирусом, которое привело к снижению интереса инвесторов к рисковым активам и укреплению курса доллара США. Турецкая лира ослабла за месяц на 5,2%, российский рубль – на 4,9%, аргентинский песо – на 2,7%. В целом, индекс валют развивающихся стран в сентябре прибавил всего 0,4%», — добавил глава Нацбанка.

Он отметил, что казахстанский тенге на фоне общего движения валют развивающихся стран демонстрировал умеренное ослабление на 2,8% за месяц с Т420,11 до Т431,81 за $1.

«Конвертация активов Национального фонда в рамках выделения гарантированного трансферта в республиканский бюджет и продленные меры по обязательной продаже части экспортной валютной выручки компаниями квазигосударственного сектора ограничивали существенное ослабление тенге. С начала октября обменный курс тенге к доллару США постепенно укрепляется. На 12 октября укрепление составило 1% до Т427,83 за $1 на фоне умеренного роста цен на нефть», — сказал Досаев.