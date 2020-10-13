46% опрошенных в РК считают текущее время неблагоприятным для крупных покупок

Нур-Султан. 13 октября. КазТАГ – 46% опрошенных в Казахстане считают текущее время неблагоприятным для крупных покупок, сообщил председатель Национального банка Ерболат Досаев.

«Повышается готовность респондентов к крупным покупкам. Доля тех, кто совершил крупные покупки и расходы за последние три месяца, в сентябре выросла до 17% (в июле – 12%, августе – 14%). Однако 46% респондентов считают текущее время неблагоприятным для совершения крупных покупок», — сообщил Досаев на заседании правительства во вторник.

По его словам, в Казахстане восстанавливается доля получателей заработной платы при снижении доли получающих государственные пособия.