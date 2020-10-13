Сотрудники колонии пожаловались на своего «непотопляемого» руководителя в Актау

Актау. 13 октября. КазТАГ – Сотрудники учреждения ГМ 172/6 пожаловались на своего «непотопляемого» руководителя в Актау, сообщает «Лада».

«Просим прекратить творящийся беспредел и ухудшение морально-психологического климата в ДУИС Мангистауской области. Начальник колонии сам признавался на совещании, что он непотопляемый, так как много лет работал в отделе безопасности финансовой полиции и КУИС. Просим вас проверить изложенные факты», – сказано в коллективном письме сотрудников ГМ 172/6, адресованном министру МВД РК Ерлану Тургумбаеву.

Также они сообщили, что начальник колонии занимается самоуправством и угрожает увольнением. В департаменте уголовно-исправительной системы (ДУИС) Мангистау начали служебную проверку.

Как уточняется, в ДУИС об упомянутом начальнике спецучреждения отзываются положительно, но тем не менее по факту жалобы назначили служебную проверку.

«С момента назначения в Мангистаускую область с непосредственным участием Жарылгапова К. проделана определенная работа по улучшению материально-бытовых условий осужденных, их трудоустройству и подготовке к освобождению. Кроме того, за этот период при проведении обысковых и досмотровых мероприятий на территории колонии изъято 350 мобильных телефонов и свыше 100 колюще-режущих предметов, что благоприятно отразилось на оперативной обстановке в учреждении. Кроме того, отмечаем, что за это время от сотрудников департамента УИС по Мангистауской области и учреждения ГМ-172/6 жалоб и заявлений на неправомерные действия Жарылгапова К. не поступало», – сообщили в пресс-службе ДУИС Мангистауской области.