Власти РК отказались компенсировать падеж неучтенной домашней птицы от птичьего гриппа

Нур-Султан. 13 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Компенсация за павших от птичьего гриппа неучтенных домашних птиц выплачиваться не будет, сообщил ИО председателя комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Казахстана Турсын Кабдулданов.

«Если вне учета, тогда возмещению не подлежат. Есть официальные требования, есть алгоритм, есть порядок, есть утвержденные правила. Если не соответствуют этим правилам, требованиям, если нет в учете, им возмещение не предусмотрено», — сказал Кабдулданов на брифинге во вторник.

Вместе с тем, он заверил, что компенсация будет выплачена за 45,11 тыс. голов птицы, которые были должным образом зарегистрированы.

«С середины сентября в ЛПХ (личных подсобных хозяйствах – КазТАГ) по причине заражения высокопатогенным гриппом пало почти 25 тыс. голов птицы. Кроме того, в очагах заражения как контактные изъяты 20 177 голов птицы. Таким образом, на данный момент всего 45 110 голов птицы ЛПХ подлежат возмещению, в том числе 27 393 головы кур, 777 – индюков, 10 141 – гусей, 6 799 голов уток», — уточнил Кабдулданов.

Напомним, 13 сентября МИА КазТАГ сообщало, что случаи падежа домашней птицы зафиксированы в ряде населенных пунктов Северо-Казахстанской области. Казахстан уведомил Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ) о ситуации. В министерстве сельского хозяйства пообещали компенсировать потери от птичьего гриппа в СКО, а также выдвинули версию, что птичий грипп в регион могли занести дикие перелетные птицы.

21 сентября в МСХ заявили, что падеж птицы зафиксирован уже в пяти областях Казахстана.

1 октября минсельхоз заявил о прекращении падежа птицы в Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской областях и Шымкенте, а также о снижении падежа в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях. Также в МСХ сообщили, что в регионы направлено 7,7 млн бесплатных доз вакцины от птичьего гриппа, заверив, что продукция казахстанских птицефабрик безопасна для употребления.

13 октября Союз птицеводов Казахстана сделал прогноз, согласно которому эпизоотия птичьего гриппа должна завершиться в стране в течение месяца.