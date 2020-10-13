Нур-Султан. 13 октября. КазТАГ – Теплая погода без осадков ожидается во вторник на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Большая часть территории Казахстана по-прежнему находиться под влиянием антициклона, в связи с чем сохраняется погода без осадков. Лишь на северо-востоке и востоке РК с прохождение атмосферных фронтов ожидаются местами осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидаются усиление ветра, в северной и восточной части – туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Температура днем +13+15, ночью +2+4.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +14+16, ночью +2+4.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +20+22, ночью +5+7.

В Восточно-Казахстанской области дождь и снег, возможен туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +6+11, ночью -2+3.

В Акмолинской области области без осадков. Днем +11+16, ночью +1+6.

В Актюбинской области без осадков. Днем +16+21, ночью 0+5.

В Атырауской области без осадков. Днем +18+23, ночью +3+8.

В Жамбылской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду, заморозки +3. Днем +16+21, ночью +1+6.

В Северо-Казахстанской области без осадков, местами туман. Днем +10+15, ночью +3+8.

В Туркестанской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +18+23, ночью +5+10.

В Кызылординской области без осадков. Днем +18+23, ночью +1+6.

В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем +18+23, ночью -2+3.

В Костанайской области днем без осадков. Днем +14+19, ночью -3+2.

В Карагандинской области без осадков. Днем +10+15 (на юге +18), ночью +2+7 (на юге -3).

В Алматинской области без осадков. Заморозки +3. Днем +14+19, ночью +1+6.

В Мангистауской области без осадков, на западе ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +17+22, ночью +7+12.

В Павлодарской области ожидается кратковременный дождь. Днем +8+13, ночью +3+8.

«В ближайшие сутки на реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — предупредили синоптики.