Учебному заведению и филармонии в СКО присвоили имена Ермека Серкебаева и Акана серы

Петропавловск. 13 октября. КазТАГ – Учебному заведению и филармонии в Северо-Казахстанской области присвоили имена знаменитого казахского камерного и оперного певца Ермека Серкебаева и легендарного казахского акына и композитора Акана серы, передает корреспондент агентства.

«Присвоить имена следующим организациям образования и культуры: 1) КГУ «Комплекс «Колледж искусств – специализированная школа-интернат для одаренных детей музыкально-эстетического профиля» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» имя Ермека Серкебаева; 2) КГКП «Областная филармония управления культуры, архивов и документации акимата Северо-Казахстанской области» имя Акана серы», — говорится в постановлении правительства.

Также кабмин переименова следующие организации образования в СКО: КГУ «Булаевская средняя школа №4» района Магжана Жумабаева в КГУ «Средняя школа имени Магжана Жумабаева»; КГУ «Пресновская общеобразовательная школа» в КГУ «Общеобразовательная школа имени Кожабергена жырау».