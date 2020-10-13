Четырехлетней Майе нужна помощь!

Жизнь 139 0

Майя МухамбетоваУже три года, как Майя Мухамбетова борется за жизнь.

Три года жизни с трубками в теле, без возможности нормально питаться, дышать и развиваться!

При рождении Майе был поставлен диагноз нейробластома — это рак. После операции по удалению опухоли, Майя перестала самостоятельно глотать и дышать, у нее пропал голос.

Онкология ушла, а вот последствия остались.

Сейчас девочка дышит через трахеостому, а питание получает через специальную кнопку на животе.

В  данный момент родители борются за восстановление дыхательных и глотательных функций.

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Майе нужна пластика трахеи, так как после длительного пребывания на аппарате ИВЛ полностью деформировалась трахея, просвет для дыхания слишком мал, и любая инфекция может привести к полной асфиксии.

Врачи в израильской клинике Ихилов готовы прооперировать Майю и снять трахеостомическую трубку. У них большой опыт по пластике трахеи в сложных случаях. Операция сложная, которая может продлится до 12 часов, затем неделя в медикаментозном сне, чтобы не было смещений и период реабилитации в течение шести месяцев. Но без операции она не задышит сама. Прогнозы врачей оптимистичные: Майя будет дышать и мы услышим ее голос!

Сумма операции 75.000 долларов.

Дата госпитализации март 2021 год.

НО сумма огромная и родители просят о помощи!

Майя Мухамбетова

Все документы и история Майи  в инстаграм @maya_mukhambetova

***

Реквизиты:

Kaspi Gold  5169 4971 5312 9345
Anastassiya Veshkurtseva мама
Beeline +77019322610

Halyk Bank 4390 8722 0682 2639
Anastassiya Veshkurtseva мама

Sberbank Казахстан
4578 3200 1415 7602

Сбербанк Россия
5469 5500 7897 5270
Margarita Dorosheva доверенное лицо

Qiwi кошелек +77019132588
paypal.me/mayamukhambetova

 

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