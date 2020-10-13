Четырехлетней Майе нужна помощь!

Уже три года, как Майя Мухамбетова борется за жизнь.
Три года жизни с трубками в теле, без возможности нормально питаться, дышать и развиваться!
При рождении Майе был поставлен диагноз нейробластома — это рак. После операции по удалению опухоли, Майя перестала самостоятельно глотать и дышать, у нее пропал голос.
Онкология ушла, а вот последствия остались.
Сейчас девочка дышит через трахеостому, а питание получает через специальную кнопку на животе.
В данный момент родители борются за восстановление дыхательных и глотательных функций.
Майе нужна пластика трахеи, так как после длительного пребывания на аппарате ИВЛ полностью деформировалась трахея, просвет для дыхания слишком мал, и любая инфекция может привести к полной асфиксии.
Врачи в израильской клинике Ихилов готовы прооперировать Майю и снять трахеостомическую трубку. У них большой опыт по пластике трахеи в сложных случаях. Операция сложная, которая может продлится до 12 часов, затем неделя в медикаментозном сне, чтобы не было смещений и период реабилитации в течение шести месяцев. Но без операции она не задышит сама. Прогнозы врачей оптимистичные: Майя будет дышать и мы услышим ее голос!
Сумма операции 75.000 долларов.
Дата госпитализации март 2021 год.
НО сумма огромная и родители просят о помощи!
Все документы и история Майи в инстаграм @maya_mukhambetova
***
Реквизиты:
Kaspi Gold 5169 4971 5312 9345
Anastassiya Veshkurtseva мама
Beeline +77019322610
Halyk Bank 4390 8722 0682 2639
Anastassiya Veshkurtseva мама
Sberbank Казахстан
4578 3200 1415 7602
Сбербанк Россия
5469 5500 7897 5270
Margarita Dorosheva доверенное лицо
Qiwi кошелек +77019132588
paypal.me/mayamukhambetova