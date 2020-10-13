Ускорение годовой инфляции на фоне высокого роста цен на продукты прогнозирует Нацбанк РК

Нур-Султан. 13 октября. КазТАГ – Ускорение годовой инфляции на фоне высокого роста цен на продукты прогнозирует Национальный банк Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Годовая инфляция до конца 2020 года ускорится до 8%. Это произойдет на фоне сохранения высокого роста цен на продукты питания, эффекта переноса обменного курса на процессы ценообразования и некоторого ускорения инфляции», — сообщил на заседании правительства во вторник председатель Нацбанка Ерболат Досаев.

Он отметил, что уточненный прогноз ВВП на 2020 год соответствует оценкам Национального банка.

«С учетом фактической динамики и складывающихся внешних факторов мы опубликовали свой прогноз в сентябре, согласно которому снижение ВВП в 2020 году ожидается на уровне 2,0-2,3%. На основе актуализированных данных по ВВП обновлен прогноз показателей денежно-кредитной политики и платежного баланса», — сказал спикер.

Прогноз роста депозитов на 2020 год уточнен с 1,8% до 8,7% с учетом эффекта переоценки валютных депозитов и их перетока в тенговые вклады.

«С учетом пересмотра прогноза депозитов в сторону повышения прогноз роста денежной массы на 2020 год уточнен с 4,7% до 10,8%. Прогноз роста кредитов на 2020 год уточнен с 0,5% до 2,4% с учетом наблюдаемого роста с начала текущего года», — уточнил глава Досаев.