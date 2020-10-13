«Елбасы поручил выплатить по 50 тысяч тенге еще 100 тысячам социально-уязвимых семей». «Мы получим тот же Минск или Бишкек, если ничего не будем менять». «Что ждет НСОД: похороны или сохранение в виде декорации?». «Вторая волна коронавируса будет не такой резкой»

Сетевой Казахстан 13 октября 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . «Елбасы поручил выплатить по 50 тысяч тенге еще 100 тысячам социально-уязвимых семей» — Первый Президент РК, председатель партии «Nur Otan» Нурсултан НАЗАРБАЕВ принял первого заместителя Бауыржана БАЙБЕК. В ходе встречи были обсуждены итоги проведения праймериз. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что праймериз стал реальным социальным лифтом, который позволил обновить партийные ряды, сохранив при этом необходимую преемственность. В ходе встречи Елбасы поручил партии совместно с Фондом «Birgemiz» проработать организацию дополнительных адресных выплат по 50 тысяч тенге еще 100 тысячам социально-уязвимых семей по всей стране.

IA — CENTR . RU . «Данияр Ашимбаев: Мы получим тот же Минск или Бишкек, если ничего не будем менять» — Ухудшение экономической ситуации в стране уже налицо. В первый карантин больше 6 миллионов человек подали заявки на получение пособия по причине временной потери дохода. Если посчитать этих людей вместе с членами их семей, то получается практически половина населения страны… Тем более, что мы наблюдали огромную подготовку независимых наблюдателей во время последних президентских выборов, но мы не видим, как государство готовится к выборам сейчас. Поэтому складывается впечатление, что выборы хотят провести по прежним лекалам и с верой, что 80% проголосуют за «Nur Otan». Но все прекрасно понимают, что так не будет.

CAMONITOR . KZ . «Что ждет НСОД: похороны или сохранение в виде декорации? Взгляд изнутри» — Идея с созданием НСОД, похоже, провалилась. По крайней мере, у этой ярмарки общественного доверия однозначно выцвели краски: о ней в последнее время если и упоминают в информационном поле, то как о покойнике – либо хорошо, либо ничего. Между тем, 27 сентября истек четырехмесячный срок с момента последнего заседания совета, хотя в положении о нем четко прописано, что он «созывается по мере необходимости, но не реже трех раз в год», то есть, как минимум, каждые четыре месяца. Что все это значит? НСОД тихо умер или же перешел в режим демократической декорации? Нужен ли он тогда вообще? Какое будущее его ждет?

«Смысловые галлюцинации депутатов: мажилис как территория абсурда?» — В последнее время наши обычно тихие и неприметные депутаты как с цепи сорвались – они без устали сыплют рецептами спасения экономики и улучшения социального положения казахстанцев. Рвение, конечно, похвальное, да только вот складывается ощущение, что никаких серьезных проработок или хотя бы зачатков анализа за озвучиваемыми ими инициативами нет и что особо активными мажилисменами, кутающимися в тогу героев-спасителей, движет банальный популизм. Впрочем, может, так только кажется и в их предложениях есть здравое с экономической точки зрения зерно? Попытаемся разобраться.

EHONEWS . KZ . «Айдар Алибаев: Китай может оказывать давление в разных секторах, используя в качестве рычага наши долги» — Известный общественный деятель, экономист и заместитель председателя партии ОСДП Айдар АЛИБАЕВ ответил на вопросы «Эха Казахстана» и прокомментировал проблему усиления экономического и политического влияния Китая на Казахстан и страны Центральной Азии.

«Айдар Алибаев: даже в каком-то страшном сне ни один нормальный казахстанец не захочет оказаться в лоне Поднебесной!» — То есть, приобретенный коррупционным путем инфраструктурный объект позволяет ему вытворять все, что он хочет и чувствует на этом куске земли как у себя дома. Поэтому, чтобы этого не было, нужны политические реформы, чтобы не было возможным подписание «мутных» непрозрачных договоров, продаж наших месторождений и так далее и так далее. Необходимо, чтобы все это делалось открыто с участием парламента на республиканском уровне и с участием маслихатов на региональном. Если это будет делаться как во многих странах, то и интересы страны будут соблюдены.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Учения ОДКБ «Нерушимое братство» стартовали без Армении и Кыргызстана» — Командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2020» стартовало в Беларуси. Традиционный состав участников в этом году претерпел изменения — военные Армении и Кыргызстана не приехали, представители Казахстана примут участие только в качестве наблюдателей. Участие в учениях планировали принять подразделения от шести государств – членов ОДКБ: России, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Напомним, «Нерушимое братство» проходит ежегодно с 2012 года.

EXCLUSIVE . KZ . «Перенос столицы в Туркестан – миф или?» — В последнее время вновь возродились слухи о переносе столицы Казахстана в Туркестан. Абсурдная, на первый взгляд, версия имеет некоторые прямые и косвенные основания: геополитические и внутриполитические. Особенно, в период продолжающегося транзита.

NOVGAZ.COM . Олжас СУЛЕЙМЕНОВ – «Девятнадцатого октября…» — В этот день 1989 года случилась одна из побед, о которой новые поколения казахстанцев должны бы узнавать из школьных учебников. Недавно заглянул в Википедию — «Первое испытание ядерного оружия в Советском Союзе на Семипалатинском полигоне было проведено 29 августа 1949 года… В 1989 году известным казахстанским общественным деятелем Олжасом Сулейменовым было создано Движение «Невада-Семипалатинск», объединившее жертв ядерных испытаний по всему миру. Последний взрыв на полигоне был осуществлен 19 октября 1989 года»… Знают ли нынешние депутаты об этих страницах истории нашей? Уверен, не знают. Как не знают о 19 октября 1989 года, когда человечество сделало первый шаг к Договору о запрещении ядерного оружия.

VLAST . KZ . ««У вас же в Алматы еще хуже». Как задыхается Усть-Каменогорск» — Первое, что говорят гостю в Усть-Каменогорске: не гулять в промышленной зоне, потому что там можно получить «ожог носоглотки» — неофициальный диагноз, знакомый каждому горожанину. Второе, что часто можно услышать, если ты признаешься, что приехал из Алматы: «Ну, у вас-то хуже». Не совсем так. Алматы и Усть-Каменогорск во многом похожи: тоже предгорье, тоже часто безветренно, ТЭЦ работает на угле с высокой зольностью, много машин. Но есть главное отличие: Усть-Каменогорск — промышленный город. В 50-х годах здесь возникли «Казцинк», Ульбинский металлургический завод, Титано-магниевый комбинат и другие предприятия. Все они влияют на экологию города.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «В своем глазу бревна не видно» — Экс-министр сельского хозяйства РК Ахылбек КУРИШБАЕВ став сенатором начал с критики проблем в АПК, забыв указать свое посильное участие в каждой из них. Он решил то ли тряхнуть стариной, то ли просто напомнить о себе, а возможно будучи формально выведенным из под юрисдикции Минсельхоза после освобождения от должности ректора Казахского агротехнического универститета (КазАТУ) имени Сакена Сейфуллина – подумал, почему бы ему не предпринять «независимую ревизию» состояния АПК в стране. Тем более, что сегодня иногда бывает модным, когда бывшие министры и руководители разных рангов вдруг обнаруживают в себе правдоискательство, пытаясь «раскрывать глаза» общественности на отдельные недостатки, а то и годами не решаемые системные проблемы.

365 INFO . KZ . «Знает ли министр сельского хозяйства, как выращивать кур?» — Почти каждое выступление министра Сапархана ОМАРОВА сопровождается обещаниями серьезных субсидий сельхозтоваропроизводителям. А это бюджетные деньги. Вернутся ли они? Аграрный консультант Кирилл ПАВЛОВ работает напрямую с аграриями, владея актуальной статистикой сельхозпроизводства. Частично он разделяет оптимизм нынешнего министра. Но большинство обещаний называет областью «фантастики».

«Вторая волна коронавируса будет не такой резкой, зато более долгой» — Коронавирусом у нас на самом деле переболело уже около 70% населения, считает кандидат медицинских наук Каиргали КОНЕЕВ. Просто большая часть перенесла COVID-19 бессимптомно, поэтому в общую статистику эти люди не попали. Между тем это дало населению неплохой коллективный иммунитет.

CARAVAN . KZ . «Они тратят свои деньги, время и здоровье. А еще им угрожают» — Коронавирус внесет нужные поправки и в действующий Закон “О волонтерской деятельности”, и в новый законопроект о благотворительности. Его сейчас разрабатывают по поручению Президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА. У волонтеров и меценатов накопилось много предложений по решению проблем, которые вскрылись в результате карантина и режима чрезвычайного положения. Остановимся на самых горячих.

TIME . KZ . «Американская мечта» — Почему бывший министр образования и науки Ерлан САГАДИЕВ так страстно желает попасть в США, а антикоррупционная служба не хочет выпускать его из страны? На прошлой неделе столичный адвокат Аким АДАЙ (между прочим, бывший прокурор Кызылорды) выложил в Фейсбуке постановление следственного судьи Талгата АКШАБАЕВА, в котором шла речь о незаконных действиях следователя антикоррупционной службы. Как следует из документа, борцы с коррупцией расследуют дело о злоупотреблении неких должностных лиц Министерства образования и науки, в связи с чем в качестве свидетеля привлекают бывшего главу ведомства Ерлана Сагадиева.

«Зоны пристального внимания» — Нехватка медперсонала в исправительных учреждениях, вопросы трудоустройства заключенных, предотвращение пыток — об этом и многом другом мы побеседовали с председателем комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Жанатом ЕШМАГАМБЕТОВЫМ.

«Лучше поздно… и никогда?» — С таким госпроводником, как нынешний Казцентр ЖКХ, в нашем жилкомхозе еще долго не будет ни порядка, ни реформ. Лишь спустя 9 месяцев (!) после вступления в силу обновленного закона о жилищных отношениях АО “Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ” (для краткости будем называть его Казцентр ЖКХ) соблаговолило разъяснить сотрудникам центров обслуживания населения (ЦОН) основные положения архиважного документа для жильцов и собственников помещений в многоэтажках. Неудивительно, что реформа в рассматриваемой сфере прочно забуксовала еще на самом старте.

EXPRESS — K . KZ . «Кто купит аэропорт Шымкента?» — Неудачной оказалась первая попытка шымкентских властей сбыть с рук воздушную гавань мегаполиса. Заявку на участие в торгах подал лишь один соискатель, тогда как по условиям конкурса претендентов должно быть не меньше двух.

«Как самый популярный алматинский театр выжил в карантине и что будет делать после него?» — Как независимым театрам, не имеющим государственной поддержки, выжить в экстремальных условиях вроде карантина? И что делать, когда карантин отменят? Актеры и режиссеры популярного алматинского театра «ARTиШОК» собрали своих поклонников и рассказали об этом уникальном опыте.

LITER . KZ . «Эксперт: Казахстанцы из-за паники могут спровоцировать закрытие банков» — Ситуация со стабильностью банков в Казахстане сейчас не самая лучшая за последние годы. Основными факторами нестабильности стали мировой кризис, пандемия, карантин и ограничительные меры. Но казахстанцам, несмотря на это, не стоит переживать за свои сбережения, считает независимый эксперт по банковским вопросам Нуржан БИЯКБАЕВ.

«Киномеханик работает дворником: как в Казахстане умирают кинотеатры» — Коронавирус причинил колоссальный ущерб киноиндустрии Казахстана. Кинотеатры закрыты, более пяти тысяч человек лишились работы, съемки многих картин поставили на паузу, а уже отснятые и смонтированные фильмы просто пылятся на полках в ожидании премьеры. Карантин в городах Казахстана постепенно смягчают: уже открыты рестораны, салоны красоты, ТРЦ и даже театры. Но кинотеатрам так и не дают впустить зрителей. Уже семь месяцев весь кинобизнес Казахстана пребывает в анабиозе, и неизвестно, когда он закончится. Редакция Liter.kz задалась одним простым вопросом: когда кинотеатрам все же разрешат открыться, будет ли что открывать?

KAPITAL . KZ . «Смогут ли ТРЦ пережить второе закрытие?» — Локдаун грозит нокдауном. Как трансформируется рынок торговых площадей и составит ли онлайн-торговля серьезную конкуренцию «живым» бутикам, в интервью рассказала независимый эксперт по коммерческой недвижимости Шахида САДЫРОВА.

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