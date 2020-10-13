Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в понедельник

Алматы. 13 октября. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в понедельник составила $1925,5.

Относительно утреннего фиксинга в понедельник стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 5,7.

Стоимость унции золота в евро составила 1629,74 (+2,33), а в британских фунтах – 1476,28 (+0,91).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.