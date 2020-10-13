Нур-Султан. 13 октября. КазТАГ – В правительстве отчитались об «оптимистичной картине» в экономике Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Правительство во вторник 13 октября подвело итоги социально-экономического развития страны за январь-сентябрь 2020 года. Картина складывается весьма оптимистичная: в сентябре наблюдалось изменение тенденции в положительную сторону. Возобновлена активность в сфере услуг. Сохраняется рост в реальном секторе», — сообщили в пресс-службе министерства национальной экономики во вторник.

Как отмечается, в сентябре наблюдалось оживление экономики, увеличилось количество отраслей с положительным ростом.

«По оперативным данным, темп роста ВВП улучшился с -3% за восемь месяцев до -2,8% в январе-сентябре. Годовая инфляция сохранилась на уровне 7%», — сказал министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов на заседании правительства.

По его словам, «если рассматривать отдельно сентябрь, то многие отрасли сферы услуг стали показывать восстановительный рост». Факторами роста названы экспорт, производство, инвестиции в недобывающие сектора.

«Большинство отраслей показали положительный рост в сентябре. Это сельское хозяйство (на 166,5%), строительство (на 95,4%), образование (на 38,2%), техническая (на 36,3%) и финансовая деятельность (на 21,7%), торговля (на 2,7%), транспорт (на 1,2%) и другие. Тем самым, показатели за сентябрь демонстрируют оживление деловой активности, сектор услуг восстанавливается», — перечислил министр национальной экономики Руслан Даленов, выступая на заседании правительства.

В большинстве регионов отмечается рост промышленности. Наибольшее увеличение показали Костанайская (на 6,9%), Акмолинская (на 6,8%), Северо-Казахстанская (на 5,3%) области.

«Вместе с тем, выпуск обрабатывающей промышленности вырос на 3,3%. Высокие темпы роста демонстрируют фармацевтика, готовые металлические изделия, машиностроение, в том числе автомобилестроение, и легкая промышленность. Привлечены инвестиции в основной капитал на сумму Т8,3 трлн. В 13 регионах наблюдается рост инвестиций. Из них наилучшие показатели отмечаются в Туркестанской (на 66,7%) области и городе Шымкент (на 36,2%)», — уточнили в МНЭ.

Снижение зафиксировано в четырех регионах – это Кызылординская (-0,5%),Атырауская (-4,4%), Западно-Казахстанская (-17,4%) и Карагандинская (-11,5%) области.

«Строительный сектор демонстрирует стабильные темпы. Объем выполненных работ вырос на10,5%. Активные строительные работы отмечаются в Туркестанской области (на 75,9%) и городе Шымкент (на 78,4%). В эксплуатацию введено 9,6 млн кв. м жилья. Это на 9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — проинформировал Даленов.

Общая ситуация в региональном разрезе по семи экономическим показателям, по данным МНЭ, выглядит следующим образом: по пяти показателям положительный рост отмечается в семи регионах – это Акмолинская, Алматинская, Жамбылская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области, а также Шымкент; также в семи регионах зафиксирован рост по четырем, показателям, что является средним уровнем; в трех регионах положительный рост наблюдается только по трем показателям – это Атырауская, Западно-Казахстанская и Кызылординская области.