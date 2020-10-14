Нур-Султан. 14 октября. КазТАГ – Более Т3,8 млрд готовятся потратить на ливневую канализацию в Нур-Султане, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан»; наименование – работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий; дополнительная характеристика – подрядные работы «Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство коллекторов ливневой канализации по ул. А86 на участке от ул. А. Байтурсынова до ул. Ж. Нажимеденова, ул. Калдаякова на участке от ул. А62 до ул. А86, ул. В-15 на участке от ул. А62 до ул. А86»; плановая сумма – Т3 807 874 668», — говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок в среду.

В первый год намерены потратить Т1 тыс., во второй год – Т2 млрд, в третий год – Т1 807 873 668.

Предварительный срок приема заявок на участие в конкурсе стартует 21 октября в 11.20 и продлится до 5 ноября.