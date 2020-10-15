Куда девать «болванчиков» старой власти?

Потешный управленческий корпус Касым-Жомарта Токаева ограничен в коридорах роста

В бытность единоличным лидером Казахстана Нурсултан Назарбаев выстраивал систему сдержек и противовесов, в которой использовал людей с ограниченными интеллектуальными возможностями. Для удобства использования назовем их «болванчиками». В той системе власти, которую формирует президент Касым-Жомарт Токаев, столько «болванчиков» однозначно не надо, но куда их девать не нарушая экологию правящей элиты – не понятно.

Не все умеют разводить свиней просто для красоты – большинству нужна практическая отдача. Вот и президент Токаев остро столкнулся с проблемой эффективности системы государственного управления. Хоть и принято считать, что на первом месте стоит сама бюрократическая модель, а «винтики» в виде конкретных людей-исполнителей в нее подобрать менее проблематично, но данное утверждение спорное. Если мы возьмем часовой механизм, где требуются элементы из металла, то поменять их на деревянные или бумажные части не получится. «Винтик» должен соответствовать определенным минимальным характеристикам и параметрам. Тем более, когда это важный «винтик».

Нурсултан Назарбаев при выстраивании властно-управленческих и властно-финансовых конфигураций для балансирования конкретных кланов и группировок использовал «болванчиков», поскольку в той логике политических процессов они выполняли задуманную им функцию. Управленец с ограниченным умственным потенциалом мог проходить по параметру личной преданности, «родовитости», возрастных или каких-то других характеристик, которые в данном конкретном случае и контексте были важнее, чем его способность к мышлению, познанию, восприятию.

В системе координат Елбасы «болванчики» могли возглавлять Нацбанк, области, мегаполис, «работать» в администрации президента, на постах министров. Качество их работы верховным правителем оценивалось исходя не из результатов практической деятельности на конкретной территории или отрасли хозяйства, а из тех задач, которые держал в своей голове главный куратор такого кадра.

Когда пост президента получил Касым-Жомарт Токаев, вся система властных координат претерпела мощное переформатирование. Логика транзита подразумевает, что фигура Елбасы будет постепенно покидать властное пространство (особенно в вопросах оперативного и тактического уровня), а второй президент заполнять его своим политическим весом. Данный процесс однозначно идет, о чем свидетельствует активность нового хозяина «Акорды» по формированию собственного управленческого корпуса выдвиженцев. Пока это по аналогии с потешными полками Петра I политические назначенцы «на вырост», но они уже есть.

Петровские потешные полки с годами превратились в гвардию императора и стали одним из краеугольных камней государственной конструкции. Чтобы «потешный» управленческий корпус Касым-Жомарта Токаева трансформировался в полноценный и полновластный механизм, его представителям нужны реальные по полномочиям и возможностям места в государственном аппарате и квазигосударственном секторе. Вот здесь-то проблема «болванчиков» Назарбаева встает в полный рост. Элитариев, в чьем послужном списке очень знаковые топ-должности, проблематично удалять из системы реальной власти по статье о несоответствии служебным обязанностям. Нужны какие-нибудь внешне благопристойные статусные позиции для их перевода. А отводных каналов в большой власти мало, где кроме сенаторов, послов, да советников навскидку ничего назвать нельзя.

Коронавирус и те беды, которые он принес Казахстану, резко форсировал потребность в компетентных и работоспособных кадрах. И тоже обострил проблему «болванчиков». Многие управленцы из когорты интеллектуально ослабленных сами себя таковыми отнюдь не считают. Наоборот, часто недостаток ума в них гиперкомпенсирован политическими, карьерными, статусными и прочими амбициями.

Простой обыватель часто путает «болванчиков» реальных с теми, кто должен отбывать номер в позиции «болванчика». То есть сам управленец вполне вменяемый, но организация, к которой он принадлежит, работает со сбоями (порой неизбежными). В какой-то момент фронт-мен должен выйти к журналистам или еще какой публике и отчитаться о недостатках. Разумеется, логика защиты чести мундира требует по возможности оправдаться. Поэтому в данной конкретной ситуации «отвечающий» чиновник выглядит как идиот, но по факту таковым не является – просто жертва обстоятельств. А вот реальные «болванчики» – они такие во всем.

Узнаете дерево по плодам. «Болванчика» трудно вычленить из общей управленческой массы, когда какая-либо важная работа проводится коллективно и коллективно заваливается. Но если возникает ситуация персональных принятий решений, а результаты удручающие, то здесь уже умственно неполноценный схвачен с поличным.

Беспокоит даже не то, что количество посольств Республики Казахстан в силу объективных причин ограничено, плюс есть государства, в которые «болванчиков» нельзя отправлять послами из-за серьезных политических моментов. Реальная беда в том, что люди из данной когорты продолжают назначаться на важные во всех отношениях позиции в системе государственного управления. Вряд ли глава государства не знаком с результатами работы фигурантов, кадровые распоряжения в отношении которых сам и подписывает. Все указывает на приданный таким «управленцам» в свое время столь мощный импульс, что прошедшее после начала транзита время его еще не погасило. В общем, нет пока у проблемы «болванчиков» окончательного решения.

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