Алматы. 14 октября. КазТАГ – Сооронбай Жээнбеков пока не планирует оставлять пост президента Кыргызстана, сообщает 24KG.

«Жээнбеков еще раз подчеркнул, что сейчас не имеет права покидать должность президента, так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству. И напомнил, что он придерживается той же позиции, которую озвучил 9 октября: уйдет в отставку после того, как вернет страну в правовое поле, – после проведения парламентских и объявления президентских выборов», — говорится в сообщении в среду.

Ранее состоялась встреча президента с премьер-министром Садыром Жапаровым – новый руководитель правительства требует, чтобы Жээнбеков немедленно ушел в отставку.