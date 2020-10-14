Есмагамбетова возглавила комитет санэпидконтроля Казахстана

Нур-Султан. 14 октября. КазТАГ – Айжан Есмагамбетова возглавила комитет санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Приказом министра здравоохранения РК Есмагамбетова Айжан Серикбаевна назначена на должность председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Республики Казахстан», — говорится в сообщении в среду.

Есмагамбетова с июня 2020 года была заместителем председателя комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг минздрава, до этого с марта 2020 года была главным государственным санитарным врачом Казахстана, а еще раньше – с 2017 года была директором департамента политики общественного здравоохранения минздрава.