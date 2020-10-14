Защитить бизнес РК от необоснованных действий правоохранительных органов просит депутат

Нур-Султан. 14 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Защитить бизнес от необоснованных действий правоохранительных органов просит депутат мажилиса парламента РК Василий Олейник.

«Предлагается правительству законодательно усилить ответственность за вмешательство в бизнес правоохранительных органов путем незаконного уголовного преследования, причинения крупного ущерба, усовершенствовать нормы УК, связанные с воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и рейдерством, ввести возможность осуществления следственных действий в отношении предпринимателей только с санкции суда или прокурора. Для минимизации вовлечения предпринимателей в уголовный процесс, пересмотреть действующие пороги привлечения бизнеса к уголовной ответственности за налоговые правонарушения», — сказал Олейник, озвучивая депутатский запрос в среду.

При этом он пояснил, что практика и обращение представителей бизнеса свидетельствует, что они часто сталкиваются с неправомерными действиями правоохранительных органов, а каждое пятое их обращение связано с нарушениями в ходе досудебного производства.

«Распространены факты необоснованного вовлечения предпринимателей в орбиту уголовного преследования. За последние четыре года из числа расследуемых дел в сфере экономики более 17% или 2 тыс. прекращены по реабилитирующим основаниям. При этом не всегда принимаются меры по возмещению им ущерба. За указанный период по 44% или более 5 тыс. таких дел приостановлено производство, окончательное решение не принято. Без достаточных оснований органами следствия инициировано 340 обысков, выемок и ареста имущества предпринимателей. Изымается оргтехника, печати, документы, что надолго мешает нормальной работе бизнеса», — отметил депутат.