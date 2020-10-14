Казахстан ратифицировал поправки к конвенции с Люксембургом в сфере налогов

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Нур-Султан. 14 октября. КазТАГ – Казахстан ратифицировал поправки к конвенции с Люксембургом в сфере налогообложения, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации протокола о внесении дополнения в конвенцию между правительством Республики Казахстан и правительством Великого Герцогства Люксембург об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал, подписанную в Астане 26 июня 2008 года, с учетом изменений, внесенных протоколом, подписанным в Люксембурге 3 мая 2012 года», — говорится в сообщении в среду.

Как пояснили ранее в парламенте, действующая конвенция об избежании двойного налогообложения с Люксембургом предусматривает исключение двойного налогообложения доходов резидентов – физических и юридических лиц обоих государств, и предотвращает налоговые уклонения. Ратифицированным протоколом в нее внесено изменение, основной целью которого является в ряде случаев освобождение от налогообложения дивидендов государств и источника дохода.

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