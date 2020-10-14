Жээнбеков официально назначил осужденного в 2018 году на 11 лет Жапарова премьером

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Алматы. 14 октября. КазТАГ – Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков официально назначил осужденного в 2018 году на 11 лет Садыра Жапарова премьер-министром страны, передает корреспондент агентства.

«В соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции Кыргызской Республики решено назначить: – Жапарова Садыра Нургожоевича премьер-министром Кыргызской Республики», — говорится в сообщении пресс-службы президента КР.

Также Жээнбеков назначил:

— Новикова Артема Эдуардовича первым вице-премьер-министром Кыргызской Республики;

— Мамытканова Максата Суйуналиевича   вице-премьер-министром Кыргызской Республики;

— Исмаилову Аиду Жекшенбаевну вице-премьер-министром Кыргызской Республики, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;

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— Сабирова Равшанбека Азатовича     вице-премьер-министром Кыргызской Республики;

— Аманбаева Бактыбека Абдилашимовича Руководителем Аппарата Правительства — министром Кыргызской Республики;

— Казакбаева Руслана Айтбаевича министром иностранных дел Кыргызской Республики;

— Джаманкулова Марата Тургунбаевича министром юстиции Кыргызской Республики, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;

— Мукашева Кыялбека Белековича министром финансов Кыргызской Республики;

— Муканбетова Санжара Турдукожоевича министром экономики Кыргызской Республики, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;

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— Ниязбекова Улана Омокановича министром внутренних дел Кыргызской Республики;

— Бейшеналиева Алмазбека министром образования и науки Кыргызской Республики;

— Бейшеналиева Алымкадыра Савирдиновича министром здравоохранения Кыргызской Республики;

— Бердалиева Бакыта Чырмашбаевича министром транспорта и дорог Кыргызской Республики;

— Чодуева Эркинбека Урайымовича министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;

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— Ажикеева Бообека Эргешевича министром чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

— Кадырбекова Нуржигита Кадырбековича министром культуры, информации и туризма Кыргызской Республики;

— Кочкорова Улукбека Тойчубаевича министром труда и социального развития Кыргызской Республики, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;

— Сагынбаева  Жиргалбека Калмуратовича председателем Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики;

— Исмаилова Алтынбека Джапаровича председателем Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей.

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