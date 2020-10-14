Токаев указал на важность качественной реализации поручений об отмене УДО коррупционеров

Нур-Султан. 14 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал председателю агентства по противодействию коррупции Алику Шпекбаеву на важность качественной реализации поручений об отмене условно-досрочного освобождения (УДО) коррупционеров, сообщает пресс-служба Акорды.

«Отметив важность продолжения комплексной и последовательной модернизации антикоррупционной политики Казахстана на основе международных стандартов, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости качественной реализации поручений об отмене условно-досрочного освобождения для коррупционеров и введении запрета для государственных служащих, депутатов и судей на владение зарубежными счетами», — говорится в сообщении в среду.

Президент заслушал отчет об основных показателях работы Агентства по противодействию коррупции за девять месяцев 2020 года. Шпекбаев также доложил главе государства о принятии поправок в антикоррупционное законодательство и значительном улучшении странового показателя в Индексе контроля коррупции Всемирного банка.

«В завершение встречи президент подчеркнул приоритетность эффективной превентивно-профилактической работы и системного контроля за целевым использованием бюджетных средств, что особо актуально в период пандемии», — сказано в сообщении.

Напомним, 19 августа президент РК Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам борьбы с коррупцией, где задержание акимов областей по делам о коррупции назвал тревожным симптомом. Также он заявил, что людям ни к чему красивые рапорты о задержании, когда уже похищены миллиарды. Глава государства поручил сообщать о пассивных в борьбе с коррупцией руководителях, а также уделить особое внимание вопросу дальнейшей интеграции баз данных. Также президент заявил, что воспрепятствование законному бизнесу является тягчайшим госпреступлением. Вечером в тот же день Токаев поручил законодательно установить запрет на применение УДО для коррупционеров.

Как сообщало 10 октября МИА КазТАГ, в концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления противодействия коррупции» приводятся результаты опроса среди казахстанцев, из которых следует, что большинство опрошенных считают, что коррупционеры избегут наказания. Также из концепции следует, что запрет на УДО коррупционеров в Казахстане намерены ввести с некоторыми оговорками. Кроме того, разработчики поправок предложили не указывать занятие судейской должности при квалификации коррупционных дел. Вместе с тем, стало известно, что большинство лишенных свободы коррупционеров Казахстана оказалось в «привилегированном положении».