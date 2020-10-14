Минздрав: 6,3 тыс. человек прибыли в РК без ПЦР-тестирования, некоторые оказались заражены

Нур-Султан. 14 октября. КазТАГ – 6,3 тыс. человек прибыли в Казахстан без ПЦР-тестирования, некоторые оказались заражены коронавирусной инфекцией (КВИ), сообщил вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов.

«По состоянию на 14 октября 3322 граждан республики, пересекавших сухопутные границы, не имели на руках справок с результатами ПЦР-тестов. Все они были помещены в карантинные стационары, положительный результат выявлен у 60 человек», — сказал Киясов в среду.

Воздушным путем, по данным минздрава, в Казахстан прибыл 3051 человек без справки. Как уточнил главсанврач, данные лицы также были помещены в стационар для взятия анализов – COVID-19 выявили у 10 человек.

«Если до введения требований к прибывающим из-за рубежа только 30% наших граждан располагали справками о ПЦР-тестировании, то сегодня уже до 80% прибывают сразу с результатами анализов на COVID-19», — отметил Киясов.