Осужденный экс-аким Бакауов избежал привлечения к принудительному труду

Павлодар. 14 октября. КазТАГ – Осужденный экс-аким Павлодарской области Булат Бакауов избежал привлечения к принудительному труду, сообщает телеканал «Ирбис TV».

«Согласно законодательству, осужденный нетрудоустроенный привлекается к принудительному труду, однако данный осужденный в связи с тем, что трудоустроен, к принудительному труду не привлекается. Информация из личного дела не подлежит разглашению», — сообщила пресс-секретарь департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области Гульжан Абдугалиева.

Напомним, 16 января 2020 года был задержан и помещен в ИВС аким Павлодарской области Булат Бакауов. Он подозревался в совершении преступления, предусмотренного пунктом 3 части 4 статьи 362 (превышение власти или должностных полномочий) УК РК, однако 26 мая выяснилось, что экс-акиму вменяют пункт 3 части 4 статьи 361 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК. Нарушение по указанному пункту наказываются ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, тогда как нарушение, которое вменялось Бакауову при задержании, наказывается лишением свободы на срок до 10 лет, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Также стало известно, что с обвиняемым было достигнуто соглашение о признании им вины.

В итоге Бакауов остался на свободе. Суд также определил для Бакауова 100 часов общественных работ, но не более четырех часов в день.