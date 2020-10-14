Фашизм у нас — местечковый. А национализм? 14.10.2020 13:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 126 0 Бахытжан Копбаев о том, как сосуществуют фашизм и интернационализм в Казахстане Похожие материалы: Аэропорт Туркестана готовятся допустить к обеспечению международных полетов В Туркестане открылся новый международный аэропорт Алматинка нашла на месте «нового аэропорта» Туркестана стройплощадку Несколько тысяч человек оказались членами Nur Otan без их ведома Ни хлеба, ни зрелищ. Зачем в Казахстане хоронят культуру?