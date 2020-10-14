Минздрав Казахстана рекомендует сократить авиасообщение с четырьмя государствами

Алматы. 14 октября. КазТАГ – Министерство здравоохранения Казахстана рекомендует сократить авиасообщение с четырьмя государствами, сообщает пресс-служба ведомства.

«В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан с 00.00 6 октября 2020 года через автомобильные пункты пропуска государственную границу РК пересекли 33 600 граждан РК и иностранцев, в том числе пассажиров – 10 051, размещены в карантинные стационары – 3322, из них у 60 выявлен положительный результат. Международными авиарейсами прибыли 14 832 пассажира, из них протестировано – 3051, с положительным результатом – девять», — сообщил вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов этом на брифинге в СЦК в среду.

Как уточняется, учитывая, что, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в течение семи последних дней составил 10,1 при показателе репродуктивности по РК –1,08 в масштабах страны на сегодня сохраняются имеющиеся карантинные меры без смягчения, с усилением локально в регионах с высоким показателем заболеваемости.

«Учитывая неблагополучную эпидемиологическую ситуацию по КВИ в мире в целях усиления контроля на границе и предупреждения завоза и распространения инфекции на заседание межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан вынесен вопрос усиления мер на границе, в части сокращения числа авиарейсов с Украиной, ОАЭ, Германией и Беларусью», — проинформировал вице-министр.

Кроме того, предлагается проводить ПЦР-тестирование водителей, осуществляющих двусторонние международные грузовые перевозки при отсутствии справок, на границе без размещения в карантинном стационаре. А при выявлении положительного результата, по анкетным данным карантинизировать по месту нахождения.