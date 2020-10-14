Председателем совета директоров ЕТС стал Конкушев

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Алматы. 14 октября. КазТАГ – Председателем совета директоров АО «Товарная биржа «Евразийская торговая система» (ЕТС) стал Серик Конкушев, заявляет товарная биржа ЕТС.

«Сегодня на общем собрании акционеров АО «Товарная биржа «Евразийская торговая система» (ЕТС), был избран новый председатель совета директоров ЕТС – генеральный директор ТОО «Stock Holding» Серик Конкушев», — говорится в информации, распространенной в среду.

На этом посту Конкушев сменил директора департамента международного присутствия «Московская биржа ММВБ-РТС» (Россия) Сергея Данова.

Напомним, ЕТС – товарная биржа Казахстана, специализируется на сегменте биржевых торгов товарами: сельхозпродукция, цемент, уголь, сжиженный нефтяной газ и сегменте корпоративных закупок. Акционеры ETS Commodity Exchange – ТОО «Stock Holding» (41%), ПАО Московская биржа (15%), Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (5%), физические лица (37,5%), миноритарии – 1,5%.

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