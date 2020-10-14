МВФ оценил ущерб от пандемии коронавируса в $28 трлн

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Алматы. 14 октября. КазТАГ – Международный валютный фонд (МВФ) оценил ущерб от пандемии коронавирусной инфекции (КВИ) в $28 трлн, сообщает Guardian.

«МВФ снизил оценку ущерба от COVID-19 для мировой экономики в этом году, но предупредил, что окончательный ущерб от пандемии составит $28 трлн из-за сокращения объемов производства», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что экономический советник МВФ Гита Гопинатх охарактеризовала коронавирус как худший кризис со времен Великой депрессии и сказала, что пандемия оставит глубокие и стойкие последствия, вызванные потерей рабочих мест, слабыми инвестициями и лишением детей образования.

МВФ заявил, что более высокие, чем ожидалось, результаты во II и III кварталах означают, что, по его мнению, мировой объем производства сократится на 4,4% в 2020 году, а не на 5,2%, как МВФ прогнозировал летом. Однако МВФ заявил, что рост количества заболевших в некоторых странах с формирующимся рынком вынудил его снизить оценку объема восстановления экономики в 2021 году с 5,4% до 5,2%, при этом разрыв между богатыми и бедными странами увеличится.

«По прогнозам, совокупная потеря производства по сравнению с прогнозами, сделанными до пандемии, вырастет с $11 трлн в 2020-2021 годах до $28 трлн в 2020-2025 годах. Это означает, что во всех странах не удастся повысить средний уровень жизни», — сказала Гопинатх.

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МВФ заявил, что оперативные действия центральных банков смягчили последствия ущерба для экономической деятельности, вызванного локдаунами, но предостерег от преждевременной отмены мер поддержки.

«Значительная глобальная финансовая поддержка в размере около $12 трлн и значительное снижение ставок, поддержка ликвидности и покупка активов центральными банками помогли спасти жизни и средства к существованию и предотвратить финансовую катастрофу. Правительства должны продолжать оказывать поддержку посредством целевых денежных трансфертов, субсидий на заработную плату и страхования от безработицы. Чтобы предотвратить крупномасштабные банкротства и гарантировать, что работники смогут вернуться на свои рабочие места, уязвимые, но жизнеспособные компании должны продолжать получать любую поддержку, какую только возможно в виде отсрочки уплаты налогов, моратория на обслуживание долга и финансовых вливаний», — сказала Гопинатх.

При этом она отметила, что, хотя мир адаптируется и восстанавливается после коллапса, который случился в первые месяцы 2020 года, до завершения кризиса еще далеко.

«Занятость остается значительно ниже уровня, предшествующего пандемии, рынок труда стал более поляризованным, больше пострадали работники с низкими доходами, молодежь и женщины. Бедные становятся беднее, и в этом году ожидается, что около 90 млн человек окажутся в крайней нищете. Выход из этого кризиса, вероятно, будет долгим, неравномерным и весьма неопределенным», — сказала она.

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