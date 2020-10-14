Кому не угодны кинотеатры? 14.10.2020 13:30 Евгения САЗОНОВА Общество 212 0 Фэйсбук о хлебе и зрелищах. Карим Кадырбаев о том, как выживает казахстанская киноиндустрия Похожие материалы: Кому-то выгодно провести торги по аэропорту Шымкента быстро и без шума – депутат Число скончавшихся от пневмонии с признаками COVID-19 в Казахстане достигло 355 «Много Назарбаева не бывает?». «Нотки «токаевской весны» так и остались мимолетным запахом». «Кому нефть? Минэнерго распродаст казахстанские месторождения на аукционе». «Есть ли в Казахстане предпосылки для «кыргызского сценария»?» Какие ограничения вводятся в Казахстане с 6 октября Трамп самоизолировался вместе с супругой из-за коронавируса