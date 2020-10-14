Чистая прибыль банковского сектора РК может сократиться до Т400 млрд в 2020 году — S&P

Алматы. 14 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Чистая прибыль банковского сектора РК может сократиться вдвое, до Т400 млрд в 2020 году, заявил директор, группа «Суверенные рейтинги», S&P Global Ratings Карен Вартапетов.

«Мы считаем, что чистая прибыль банковского сектора может сократиться примерно с Т803 млрд в 2019 году до примерно Т400 млрд в 2020 году», — сказал Вартапетов, выступая накануне на ежегодной конференции S&P Global Ratings: «Экономика и банковский сектор Казахстана».

По его словам, агентство ожидает сокращения маржи казахстанских банков и увеличение объема резервов на возможные потери по кредитам в ближайшие 12-18 месяцев, что затруднит для некоторых банков поддержку устойчивых показателей прибыльности.

«Мы отмечаем возможность дальнейшей консолидации банковского сектора Казахстана: более слабые банки будут уходить с рынка поскольку им будет все сложнее выживать в меняющейся операционной среде», — сказал Вартапетов.

В банковском секторе Казахстана — по-прежнему высокие риски. В настоящий момент S&P относит банковский сектор Казахстана к группе девять по уровню отраслевых и страновых рисков (BICRA). Классификация BICRA используют шкалу от одного до 10, при этом в группу 10 входят страны с наиболее слабыми показателями.

Банковская система Казахстана характеризуется относительно небольшими размерами: объем ее активов составляет менее 40% ВВП страны, что ограничивает эффективность финансового посредничества.

«Мы ожидаем, что объем резервов на возможные потери по кредитам в банковской системе останется высоким в 2020-2021 годах – 4,5% совокупных кредитов банковского сектора в условиях временного сокращения экономики и продолжающегося давления со стороны проблемных кредитов. По нашим оценкам, кредиты, имеющая характеристики стадии три составляли 22%-23% совокупного кредитного портфеля банковского сектора на 1 августа 2020 года», — добавил Вартапетов.