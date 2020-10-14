Расследование начато в академии МВД в Караганде после публикации видео массовой драки

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Караганда. 14 октября. КазТАГ Расследование начато в академии министерства внутренних дел в Караганде после публикации видео массовой драки, передает КазТАГ.

«В настоящее время по данному факту проводится служебное расследование», — сообщили в академии МВД корреспонденту агентства.

Ранее стало появилось видео, в описании к которому сказано, что курсанты академии МВД ввязались в массовую драку рядом с одним из увеселительных заведений города. Инцидент проверяет специальная комиссия.

Отметим, что академия МВД в Караганде не впервые оказывается в скандальной ситуации. Так, в начале 2019 года в интернете появилась видеозапись с поздравлением теперь уже экс-замначальника первого курса Карагандинской академии МВД Аскара Тастайбекова, на которой он в окружении силовиков в поздравлении с Новым годом заявляет, что они – братва и банда, после чего выпускники полицейского учебного заведения дружно кричат: «Ура!»

«Желаю нашей братве процветания до седьмого колена, чтобы наши правнуки пользовались нашими связями. Присоединяюсь к словам Антибиотика: пусть наша дружба будет бескорыстной, мы делали поступки просто так, так как мы – братва, грубо говоря – банда», — заявляет Тастайбеков.

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3 января 2019 года стало известно, что Тастайбеков уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за совершение проступка, дискредитирующего государственную службу. Кроме этого, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители и руководство учебного заведения.

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