Расследование начато в академии МВД в Караганде после публикации видео массовой драки

Караганда. 14 октября. КазТАГ – Расследование начато в академии министерства внутренних дел в Караганде после публикации видео массовой драки, передает КазТАГ.

«В настоящее время по данному факту проводится служебное расследование», — сообщили в академии МВД корреспонденту агентства.

Ранее стало появилось видео, в описании к которому сказано, что курсанты академии МВД ввязались в массовую драку рядом с одним из увеселительных заведений города. Инцидент проверяет специальная комиссия.

Отметим, что академия МВД в Караганде не впервые оказывается в скандальной ситуации. Так, в начале 2019 года в интернете появилась видеозапись с поздравлением теперь уже экс-замначальника первого курса Карагандинской академии МВД Аскара Тастайбекова, на которой он в окружении силовиков в поздравлении с Новым годом заявляет, что они – братва и банда, после чего выпускники полицейского учебного заведения дружно кричат: «Ура!»

«Желаю нашей братве процветания до седьмого колена, чтобы наши правнуки пользовались нашими связями. Присоединяюсь к словам Антибиотика: пусть наша дружба будет бескорыстной, мы делали поступки просто так, так как мы – братва, грубо говоря – банда», — заявляет Тастайбеков.

3 января 2019 года стало известно, что Тастайбеков уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за совершение проступка, дискредитирующего государственную службу. Кроме этого, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители и руководство учебного заведения.