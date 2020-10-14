МОН вновь разместил на eGov фиктивный проект документа – по «Назарбаев Университету»

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Нур-Султан. 14 октября. КазТАГ – Министерство образования и науки Казахстана вновь разместило на сайте «Открытые НПА» («Открытые нормативно-правовые акты») портала электронного правительства eGov фиктивный проект документа – на этот раз по «Назарбаев Университету», передает корреспондент агентства.

«Краткое содержание: об утверждении программы развития исследовательского университета автономной организации образования «Назарбаев Университет» на 2021-2025 годы. Статус: на публичном обсуждении. Версия проекта: Версия 1. Тип НПА: постановление. Дата создания: 12/10/2020. Публичное обсуждение до: 26/10/2020», — говорится в описании «документа», размещенного на eGov.

Однако самого проекта постановления, равно как и сопровождающих документов, таких как непосредственно программа «Назарбаев Университета», которую планируют утвердить, пояснительная записка и других сведений на указанной странице нет. Содержится лишь фраза: «Планируется утвердить программу развития исследовательского университета АОО «Назарбаев Университет» на 2021-2025 годы».

«А где сам проект постановления? На портале размещен только его заголовок», — поинтересовался в комментариях под документом пользователь Андрей Суханов, однако ответ МОН не указан.

Напомним, 21 сентября МИА КазТАГ сообщало, что минобразования и науки «вынесло» на публичное обсуждение проект поправок в свои НПА без указания самих поправок. Казахстанцы в комментариях на странице документа на eGov тогда так же выражали недоумение в связи с тем, что документы, которые МОН якобы вынес на обсуждение, на самом деле на портале электронного правительства отсутствуют.

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Отметим, что это не единичный случай, когда министерству образования и науки указывают на ненадлежащее отношение к документации в публичной плоскости. Так, 9 сентября депутат мажилиса Дания Еспаева потребовала проверить финансовую деятельность министерства образования и науки, а также призвать министра образования и науки Асхата Аймагамбетова к ответу – она уточнила, что глава МОН не ответил вовремя на депутатский запрос. 9 октября агентство КазТАГ сообщало, что по данному факту несвоевременного ответа Аймагамбетова на депутатский запрос крайним оказался директор департамента цифровой трансформации образования минобразования – его привлекли к дисциплинарной ответственности.

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