Все семьи погибших от коронавируса медиков получили компенсацию в размере Т10 млн — Цой

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Нур-Султан. 14 октября. КазТАГ – Все семьи погибших от коронавируса медиков получили компенсацию в размере Т10 млн, сообщает министр здравоохранения РК.

«Всем 182 семьям медработников, погибших от коронавируса при исполнении профессиональной деятельности, назначены социальные компенсации в размере Т10 млн. На сегодня компенсацию уже получили 6341 медработник с подтвержденными случаями заболевания», — заявил министр здравоохранения Алексей Цой в ходе онлайн пресс-конференции «О реализации поручений президента РК по подготовке ко второй волне коронавируса» в среду.

Ранее в минздраве заявляли о том, что 182 семьям погибших от коронавируса медицинских работников указанные средства только планируют выплатить, причем, до конца текущей недели.

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