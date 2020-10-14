Все семьи погибших от коронавируса медиков получили компенсацию в размере Т10 млн — Цой

Нур-Султан. 14 октября. КазТАГ – Все семьи погибших от коронавируса медиков получили компенсацию в размере Т10 млн, сообщает министр здравоохранения РК.

«Всем 182 семьям медработников, погибших от коронавируса при исполнении профессиональной деятельности, назначены социальные компенсации в размере Т10 млн. На сегодня компенсацию уже получили 6341 медработник с подтвержденными случаями заболевания», — заявил министр здравоохранения Алексей Цой в ходе онлайн пресс-конференции «О реализации поручений президента РК по подготовке ко второй волне коронавируса» в среду.

Ранее в минздраве заявляли о том, что 182 семьям погибших от коронавируса медицинских работников указанные средства только планируют выплатить, причем, до конца текущей недели.