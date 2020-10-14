На 22% снизить стоимость ПЦР-тестов обещает минздрав Казахстана

Нур-Султан. 14 октября. КазТАГ – На 22% снизить стоимость ПЦР-тестов обещает министерство здравоохранения Казахстана, сообщает корреспондент агентства.

«В связи с снижением цен на рынке расходных материалов Министерством подготовлены предложения по снижению тарифов на ПЦР исследования до 22%. В частности, снижена стоимость средств индивидуальной защиты и тест-систем. После проведения необходимых согласований тариф будет утвержден до конца текущего месяца», — рассказал Цой.

Он напомнил, что в настоящее время мощность лабораторного тестирования уже доведена до 48 тыс. тестов в сутки. Вместе с тем, в регионы осуществляется поставка лабораторного оборудования, проводится обучение специалистов, что позволит увеличить общую мощность лабораторий до 63 тыс. исследований в сутки.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает неприемлемыми цены на тестирование на наличие коронавирусной инфекции (КВИ) в Казахстане.