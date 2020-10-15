Бекшин подписал новое постановление об ужесточении карантина

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Алматы. 15 октября. КазТАГ – Главный государственный санитарный Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление об ужесточении карантина, сообщает корреспондент агентства.

«Главный государственный санитарный Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление об ужесточении карантина: запрет на массовые мероприятия сохраняется; запрет на деятельность караоке, ночных клубов, кинотеатров, фудкортов сохраняется», — говорится в сообщении в четверг.

Также уточняется, что представители МСБ должны перевести 30% сотрудников на дистанционный формат.

«Требуется обеспечить максимальный выход общественного транспорта, чтобы «разуплотнить пассажиропоток». Возобновоить работу мониторинговых групп. Обеспечить дезинфекцию подъездов и детских площадок», — отмечается в сообщении.

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