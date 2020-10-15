Полномочия президента Кыргызстана передали мне – Жапаров

Алматы. 15 октября. КазТАГ – Премьер-министр Садыр Жапаров заявил, что стал исполняющим обязанности президента Кыргызстана, сообщает АКИpress.

«Все встало на свои места. Президент Сооронбай Жээнбеков написал заявление об отставке. Спикер Канатбек Исаев отказался от исполнения обязанностей президента. Сегодня исполнение полномочий президента и должность премьер-министра перешли мне», — заявил Жапаров вечером 15 октября перед своими сторонниками.

Также он поблагодарил их за доверие и призвал разойтись.

Ранее сообщалось, что после действий нового премьер-министра КР Садыра Жапарова последовал отказ России финансировать Кыргызстан.