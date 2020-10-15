Атырау. 15 октября. КазТАГ – Карантинные ограничения продлены в Атырауской области, сообщает корреспондент агентства.

«Постановляю: Продлить действие ограничительных мероприятий на территории Атырауской области с 00.00 16 октября 2020 года до стабилизации эпидемиологической ситуации по COVID-19.

1.На территории Атырауской области:

1) запретить проведение выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, зрелищных, спортивных мероприятий, за исключением мероприятий, указанных в подпункте 25 настоящего пункта;

запретить деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие), фудкортов, банкетных залов, букмекерских контор, кинотеатров (за исключением кинотеатров на открытом воздухе, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима);

3) запретить деятельность общественных пляжей, аквапарков, аттракционов;

4) запретить деятельность прогулочных катеров (речных трамваев);

5) разрешить посещение особо охраняемых природных территорий: государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих (для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением социального дистанцирования не менее двух метров, в масках);

6) разрешить междугородние, межрайонные и пригородные пассажирские автобусные перевозки при соблюдении усиленного санитарно­дезинфекционного режима;

7) разрешить деятельность объектов культуры, театров, библиотек, музеев, при заполняемости не более 50% от общей вместимости, но не более 50 человек с соблюдением социального дистанцирования, шахматной рассадки, проведением проветривания помещений на перерывах, использование масок, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

8) разрешить деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) в индивидуальном режиме без проведения коллективных мероприятий, при соблюдении усиленного санитарно­дезинфекционного режима;

9) разрешить деятельность бассейнов с 09.00 до 22.00 при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек, по предварительной записи, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

10) разрешить движение общественного транспорта с заполняемостью по количеству сидячих посадочных мест, с увеличением количества автобусов в час пик, с присутствием кондуктора и обработкой дезинфицирующими средствами и открытием всех дверей на конечных остановках;

И) разрешить до 22.00 деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов (бутики), торговых сетей при заполняемости не более 30% от общей вместимости из расчёта соблюдения социального дистанцирования из расчёта 4 кв. м на одного посетителя с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

12) разрешить деятельность детских дошкольных учреждений с организацией дежурных групп не более 15 детей при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

13) разрешить деятельность детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, реабилитационных центров с группой не более 15 человек по предварительной записи, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

14) разрешить деятельность СПА-центров, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра из расчёта не менее 4 кв. м, на 1 посетителя по предварительной записи, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

2) разрешить деятельность тренажёрных залов, фитнес-центров, спортивных секций, спортивно-оздоровительных центров до 22.00;

3) разрешить деятельность общественных бань, саун с 09.00 до 22.00 из расчёта 4 кв. м, на одного посетителя, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

4) разрешить деятельность крытых продовольственных и непродовольственных рынков, при заполняемости не более 30% от общей вместимости из расчета соблюдения социального дистанцирования из расчёта 4 кв. м на одного посетителя при соблюдении усиленного санитарно­дезинфекционного режима до 20.00;

5) разрешить деятельность государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных компаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства, деятельность которых разрешена, с соблюдением социального дистанцирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Перевод не менее 50% сотрудников на дистанционную форму работы при штатном расписании более 30 сотрудников;

6) разрешить деятельность медицинских организаций независимо от форм собственности по предварительной записи с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

7) разрешить деятельность объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

8) разрешить деятельность объектов общественного питания с 08.00 до 22.00 с допуском одновременно в помещениях не более 30 человек, на открытых площадках не более 50 человек, при соблюдении социального дистанцирования не менее 2 м, рассадка за одним столом не более четырех человек (за исключением членов одной семьи), с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, за исключением объектов указанных в подпункте 2) настоящего пункта;

9) разрешить деятельность по оказанию услуг автомойки, ремонта автомобилей, шиномонтажных работ и бытовых услуг населению с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима до 22.00;

10) разрешить организацию работы НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (центр обслуживания населения, специализированный центр обслуживания населения) строго по предварительному бронированию с установлением графика работы в будние дни с 9.00 до 20.00 , работы Call центров с 9.00 до 18.00, с разрешением работы в выходные дни специализированного центра обслуживания населения в субботу с 09.00 до 18.00 , в воскресенье с 09.00 до 15.00 с соблюдением усиленною дезинфекционно-уборочного режима;

24) разрешить передвижение граждан группами не более трех человек, за исключением членов одной семьи при обязательном соблюдении социальной дистанции и ношении медицинских или тканевых масок (за исключением детей в возрасте до пяти лет);

25) разрешить индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе не более 10 человек, а также спортивные тренировки и соревнования без зрителей для Олимпийского резерва, областных и Национальных сборных команд не более 30 человек, с использованием бесконтактной термометрией, с проживанием на спортивных базах;

26) разрешить деятельность продовольственных магазинов (продовольственные магазины у дома, мини-маркеты, супермаркеты, гипермаркеты), с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и ограничением времени работ с 08.00 до 23.00;

27) разрешить функционирование общеобразовательных школ с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью до 15 детей в классах, а также дежурных классов для обучающихся предшкольных, 1-4 классов по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

3. В выходные(суббота и воскресенье) и праздничные дни:

1) приостановить работу торговых домов, торгово-развлекательных центров за исключением находящихся в них продуктовых супермаркетов, аптек и объектов общественного питания;

2) приостановить работу непродовольственных и продовольственных крытых рынков.

4. Сохранить введённый карантин на месторождении Тенгиз.

5. Акиму Атырауской области, руководителю Управления здравоохранения Атырауской области:

1) обеспечить работу карантинных стационаров для изоляции граждан Республики Казахстан на 2 суток для лабораторного обследования COVID-19 методом ПЦР, не имеющих справку об обследовании на COVID-19 (далее — Справка) и лиц с повышенной температурой тела, выявленные при термометрии, прибывших международными пассажирскими авиарейсами и на автопереходах в Республику Казахстан через Государственную границу Республики Казахстан;

2) не допускать въезд лиц, не являющихся гражданами Республики Казахстан, при отсутствии справки о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан;

3) изолировать в инфекционный стационар прибывших лиц с положительным результатом ПЦР на COVID-19, а также лиц с повышенной температурой тела, вне зависимости от наличия Справки;

6. Директору филиала акционерного общества «КТЖ — Грузовые перевозки» — «Атырауское отделение ГП», руководителю Атырауского отделенческого управления контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте обеспечить:

1) организацию противоэпидемических мероприятий по недопущению завоза и распространению COVID-19 на территорию Атырауской области;

2) обязательную термометрию работников станции Ганюшкино, пересекающих государственную границу Республики Казахстан.

7. Руководству Международного аэропорта «Атырау» имени Х.К.Доспановой обеспечить:

1) текущую профилактическую дезинфекцию воздушных судов после каждого рейса;

2) соблюдение безопасного расстояния между пассажирами (не менее 1 метра) и масочного режима при прохождении регистрации, посадки и высадки с воздушного судна;

3) текущую профилактическую дезинфекцию всех помещений терминалов аэропорта, задействованных в высадке и посадке пассажиров регулярных и чартерных рейсов.

8. Управлению здравоохранения Атырауской области, санитарно­контрольному пункту аэропорта города Атырау Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте, Департаменту контроля качества и безопасности товаров и услуг Атырауской области обеспечить:

1) проведение санитарно — карантинного контроля с обязательной термомертрией всех лиц прибывших из — за рубежа авиарейсами и на автопереходах через государственную границу по Атырауской области;

2) специалистами санитарно-карантинные пункты, укомплектование их в пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами с учетом круглосуточного режима работы.

9. Управлению предпринимательства, индустриально-инновационного развития Атырауской области информировать туроператоров об изменении требований к лицам, прибывающим в Республику Казахстан из-за рубежа.

10. Филиалу республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» по Атырауской области обеспечить:

1) лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР граждан Республики Казахстан, прибывших из-за рубежа без Справки;

2) выдачу результатов лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР в срок не более двух суток. Департаменту полиции Атырауской области организовать патрулирование по соблюдению введенных дополнительных ограничений (заполняемость по количеству сидячих посадочных мест и масочный режим в общественном транспорте, проведение массовых мероприятии: свадеб, поминок и т.д.), при выявлении нарушений либо неисполнения вышеуказанных требований, незамедлительно принимать соответствующие административные меры.

12.Управлению внутренней политики Атырауской области совместно с акиматами города Атырау и районов провести массовое информирование населения о принятых мерах через средства массовой информации и социальные сети.

13. Акимам городов, районов, государственным организациям и учреждениям, субъектам предпринимательства:

1) обеспечить исполнение вышеуказанных требований;

2) в период временного приостановления в выходные и праздничные дни провести масштабную дезинфекционную работу в торговых домах, торгово­развлекательных центрах, непродовольственных и продовольственных крытых рынках.

14. Признать утратившими силу некоторые постановления главного государственного санитарного врача Атырауской области согласно приложению к настоящему постановлению», — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача региона в четверг.

Как уточняется, постановление вступает в законную силу со дня подписания.