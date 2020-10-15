Более Т560 млн, $303 тыс. и 3,5 тыс. евро изъяли по делу B2BJewelry в Алматы

Алматы. 15 октября. КазТАГ – Более Т560 млн, $303 тыс. и 3,5 тыс. евро изъяли по делу предполагаемой финансовой пирамиды B2BJewelry в Алматы, сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов Казахстана.

«В результате принятых мер сотрудниками ДЭР (департамента экономических расследований Алматы – КазТАГ) изъяты денежные средства, вложенные вкладчиками финансовой пирамиды в размере более Т560 млн, $303 тыс. и 3,5 тыс. евро. Общее число вкладчиков в финансовую пирамиду составляет более 10 тыс. человек со всех регионов Казахстана», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Следствие считает, что организаторы реализовывали населению ювелирные изделия с гарантией возврата денег в виде «кэшбэка» в размере 104% от суммы покупки. Также, согласно материалам дела, клиентам реализовывали так называемые подарочные сертификаты на «золото» и «серебро», которые якобы гарантируют доходность до 520% в год, в зависимости от стоимости приобретенного сертификата и количества привлеченных лиц.

Досудебное расследование ведется по пункту 2 части 3 статьи 217 (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере) УК РК.

«В отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения «содержание под стражей», — уточнили в КФМ.

Напомним, 28 апреля КФМ заявил о том, что начато расследование по факту создания финансовой (инвестиционной) пирамиды на основании заявления обманутого жителя Уральска. В ведомстве уточнили, что заявитель приобрел сертификаты на ювелирные изделия на сумму Т45 тыс. в ювелирном салоне B2B Jewelry, взамен компания обещала еженедельное вознаграждение в размере 7% от стоимости сертификата, а также последующую доходность – 364% в год. Однако руководство ювелирного салона, по данным КФМ, «не выполнив условия вложения денежных средств, обманным путем завладело денежными средствами заявителя». Также в комитете заявили, что посредством социальных сетей и мессенджеров под предлогом вложения денежных средств в «сертификаты» номиналом от Т15 тыс. «сотрудники салона вовлекали новых участников финансовой пирамиды». Отмечалось, что до этго в отношении данной компании было заведено уголовное дело за незаконную деятельность в Карагандинской области.

30 августа стало известно, что предполагаемой финансовой пирамидой B2B Jewelry вслед за Казахстаном заинтересовались в Украине. В тот же день КФМ сообщил о проведении спецоперации по делу B2B Jewelry в Алматы.