Парламент Казахстана одобрил ратификацию поправок по пошлинам в договор о ЕАЭС

Алматы. 15 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Сенат парламента РК принял закон «О ратификации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 года, а также об изменении и прекращении действия отдельных международных договоров».

«Протоколом предусматривается закрепление новых нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Размеры нормативов определены для пяти стран государств-членов. При этом для Казахстана норматив определен 6,955%. Указанные нормативы призваны обеспечить соразмерный подход к распределению ввозных таможенных пошлин между государствами-членами ЕАЭС», — сказал министр национальной экономики Руслан Даленов, представляя законопроект на заседании сената в четверг.

В свою очередь член комитета сената по финансам и бюджету Сергей Карплюк отметил, что целью протокола является устранение дисбаланса встречных потоков сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств – членов ЕАЭС.

«Протоколом увеличен норматив распределения ввозных таможенных пошлин для Республики Беларусь на 0,3 процентных пункта с 4,56 до 4,86% за счет уменьшения нормативов, установленных для Республики Казахстан и Российской Федерации на 0,1 и 0,2 процентных пункта соответственно», — пояснил Карплюк.

По его словам, протоколом также уточняются положения о порядке контроля за соблюдением уполномоченными органами зачислений и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств — членов ЕАЭС, включая вопросы обмена информацией.