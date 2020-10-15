«Будущая личная гвардия Токаева пока во «втором эшелоне» власти». «Государство и система здравоохранения не имеют никакого отношения к исходу эпидемии». «Второе пришествие Марченко: зачем и кому это нужно?». «Деноминацию тенге предложил провести экономист»

Сетевой Казахстан 15 октября 2020г.

IA — CENTR . RU . «Грозин: Будущая личная гвардия Токаева пока во «втором эшелоне» власти» — Старая гвардия, «второй эшелон» и молодые политики – расклад персоналий накануне парламентских выборов в Казахстане с завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андреем ГРОЗИНЫМ — С другой стороны, Токаев может быть частью сразу нескольких планов. Назарбаев наверняка предполагает несколько вариантов развития событий. Первый включает бесконечную пролонгацию власти Токаева при полном контроле его действий со стороны президента. При этом Токаев будет постепенно утверждаться во власти, но делать это не в ущерб авторитету первого президента. Другой план, очевидно предполагает, что в случае форс-мажора Токаевым можно пожертвовать и выдвинуть кого-то ещё. Третий план, наверняка, гибридный. А четвертый – запасной. Нурсултан Назарбаев – известный стратег и держит в голове массу многоходовок и перестановок. И переиграть его еще никому не удалось и, вероятно, не удастся.

FORBES . KZ . Жаныбек АЙГАЗИН, директор Центра исследований прикладной экономики – «Окно возможностей для реформ: «принципал-агент», децентрализация власти и человеческий капитал» — В первую очередь для молодежи важна уверенность в завтрашнем дне, которая подкрепляется наличием работы, справедливости и непредвзятости государственной власти. А иначе мы можем потерять талантливую молодежь. Начинать надо с культивирования, что общество влияет на процессы, и власть слушает. Нужны реальные представители во власти. В современном мире происходит конкуренция за наиболее ценный ресурс – талант, причем страны мира специально создают условия для иммиграции молодежи в эти страны.

EXCLUSIVE . KZ . «Не повторят ли казахские депутаты судьбу кыргызских коллег?» — Депутат Нуртай САБИЛЬЯНОВ об избиении депутата Жогорку Кенеша, лишении парламентского иммунитета, комитете по правам человека, праймериз и снижении пенсионного возраста для шахтеров в интервью — Есть требования, предъявляемые к государственным служащим. Есть требования, предъявляемые к депутатам. Есть требования, предъявляемые к нашим гражданам. Все они должны быть одинаковыми. Если хотят лишить иммунитета, я двумя руками поддержу. Потому что ни депутат, ни государственный служащий не должны идти на нарушение закона или коррупционное преступление. Только так мы можем завоевать доверие народа. Я никогда нигде ничего не нарушал, и за 16 лет никогда не пользовался льготами и помощью, о которых говорят некоторые граждане.

«Почему документы за подписью Назарбаева стали «пустышками»?» — «Государство и система здравоохранения не имеют никакого отношения к исходу эпидемии, — утверждает врач-эпидемиолог Юрий АНОХИН, первая часть интервью с которым была опубликована вчера. — Когда медики говорят, что у переболевших активный иммунитет угасает через некоторое время, это и несерьезно, и непрофессионально. По законам иммунологии, после каждой инфекции вырабатывается стойкий приобретённый иммунитет».

EXPRESS — K . KZ . «Минздрав готов ко второй волне эпидемии коронавируса» — Министр здравоохранения Алексей ЦОЙ и его соратники отчитались в готовности ведомства к возможному осенне-зимнему обострению эпидемии. Прежде всего, министр доложил о выполнении требования президента прекратить игру с цифрами и безоговорочно выплатить должное пострадавшим медикам и их родным без затягивания и усложнения рассмотрения каждого случая. Всем 182 семьям медработников, погибших от коронавируса при исполнении профессиональной деятельности, назначены социальные компенсации в размере 10 млн тенге.

KZAIF . KZ . «Тысяча и одна скважина Балгимбаевых» — Балгимбаевы – одна из старейших нефтяных династий в Казахстане. В 1911 году Балгимбай СУЛТАНМУРАТОВ первым начал осваивать азы нового для тех времен ремесла. Спустя годы по его стопам пошли 5 сыновей, 25 внуков и более 50 правнуков. Общий трудовой стаж династии Балгимбаевых в «нефтянке» давно уже перевалил за тысячу лет!

«Зеркальное отторжение» — «Нур Отан» провела акцию, смысл которой многим до сих пор непонятен, но последствия могут быть серьезны. Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – о целях, мотивах, результатах и последствиях праймериз правящей партии.

KP . KZ . «Рупор народной воли» — В последнее время у казахстанцев особой популярностью пользуются площадки для создания коллективных петиций и сбора подписей под ними — для привлечения внимания к самым острым проблемам страны и попыток их практического решения. Для начала — небольшая предыстория вопроса. Петиции — явление для нас, в общем, не новое. Еще несколько лет назад не составляло труда наткнуться в соцсетях на просьбу подписаться под очередной гражданской инициативой.

TIME . KZ . «Возврата не будет» — Эксклюзивное интервью председателя правления Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) Болата ТОКЕЖАНОВА через 80 дней после назначения — На самом деле еще в 2016 году мне предлагали стать одним из заместителей председателя фонда. Тогда я работал в Минздраве и разрабатывал концепцию системы медицинского страхования. Я отказался, но продолжал консультировать своих коллег. И не предполагал, что сейчас мне могут предложить возглавить фонд. Меня пригласил к себе Алексей Владимирович (ЦОЙ, министр здравоохранения. — О. А.) и сказал, что моя кандидатура согласована. Для меня это было неожиданностью. А не согласиться не мог, поэтому я здесь.

«Подношение и наказание» — У госслужащих Казахстана траур. На прошлой неделе президент страны подписал закон “О противодействии коррупции”, устанавливающий абсолютный запрет на любые подарки и другие ограничения для чиновников. И еще, как нам рассказали в антикоррупционной службе, если чиновника уволят за получение подарка, то по закону он не сможет устроиться на госслужбу в течение трех лет после “отставки”. Кстати, для дарителя также предусмотрена ответственность — штраф 200 МРП.

«Лучшая защита» — Министр образования и науки Асхат АЙМАГАМБЕТОВ, похоже, нанял хорошего пиарщика. По крайней мере, именно такой вывод напрашивается после наезда МОН на Казахскую академию транспорта и коммуникаций. На прошлой неделе пресс-служба Министерства образования и науки взорвала настоящую информационную бомбу, сообщив о лишении генеральной лицензии одного из старейших вузов страны — КазАТК имени Тынышпаева.

LITER . KZ . «Страх и ненависть в WhatsApp: как казахстанцы воюют с онлайн-обучением своих детей» — Учеба на удаленке превратилась в ад для родителей, учителей и школьников: путаница с платформами, вал письменных заданий и экстренные попытки адаптироваться к новым условиям, многочисленные чаты в WhatsApp и сплошная нервотрепка. Редакция Liter.kz побеседовала с родителями, чтобы понять, с какими проблемами им пришлось столкнуться, и как они справляются.

365 INFO . KZ . «Второе пришествие Марченко: зачем и кому это нужно?» — Целых семь лет финансист провел в свободном плавании независимым консультантом. 13 октября глава Евразийского банка развития представил коллективу своего нового советника — Григория МАРЧЕНКО. Примечательно, что второе пришествие главного пенсионного реформатора Казахстана на публичное поле аккурат совпало с удавшейся лоббистам попыткой залезть в пенсионные деньги. Экономист Айдархан КУСАИНОВ считает это совпадением. Однако признает, что Казахстану сейчас внушительный опыт Марченко очень бы пригодился для восстановления экономики.

««Свободное плавание» тенге пора завершать» — Деноминацию тенге недавно предложил провести экономист Валентин НАЗАРОВ, о чем сказал в интервью изданию «Деловой Казахстан». По его мнению, менять стоимость не только необходимо, но и неизбежно придется. Он предложил уже сейчас заняться подготовкой и провести деноминацию в 2023 году, то есть в 30-летний юбилей национальной валюты. Коэффициент обмена предположительно должен быть не более 1:1000. Экономист Петр СВОИК в интервью нашему порталу заявил, что прежде чем решать вопрос с деноминацией, в первую очередь надо заняться курсовой политикой.

PLATON . ASIA . «Митинги митингам рознь» — Итак, с июня этого года стал действовать новый закон относительно митингов, пикетов и так далее. Принимая его, власти акцентировали внимание на том, что новые законодательные нормы стали подтверждением курса на «слышащее государство». Дескать, любая акция в виде митинга или пикета – это возможность услышать граждан, узнать о проблемах, которые их волнуют. Иначе говоря, митинги становятся новым каналом коммуникации властей и населения. Оригинально, но, видимо, какое-то рациональное зерно в этом есть. Впрочем, власти даже правы в своих утверждениях: ведь именно митинги по вопросу о земле не позволили передать иностранцам часть территорий.

MK — KZ . KZ . «Полвека планетных исследований в Казахстане» — Я живу на улице имени ТИХОВА в Алматы. Гавриил Адрианович ТИХОВ — академик, изучавший планеты и звезды. Где, как не в Алматы, быть улице, носящей его имя, поскольку именно здесь и жил один из основоположников научной астрономии в советском Казахстане Тихов, как и другой прославленный академик Василий Григорьевич ФЕСЕНКОВ, основавший Астрофизический институт. А на днях мне довелось познакомиться с тем, кто был и остается учеником и Тихова, и Фесенкова, легендой казахстанской астрономии, доктором физико-математических наук Виктором Германовичем ТЕЙФЕЛЕМ.

AZATTYQ . ORG . «Цензура и преследования. Казахстан по-прежнему в числе стран с «несвободным интернетом»» — 14 октября международная правозащитная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад о свободе интернета – Freedom on the Net-2020. Организация включила Казахстан в ряд стран с «несвободным интернетом».

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