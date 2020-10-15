До 6,5% снизились в сентябре инфляционные ожидания казахстанцев – Нацбанк

Нур-Султан. 15 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Инфляционные ожидания казахстанцев в сентябре снизились до 6,5%, сообщает Национальный банк Казахстана.

«Инфляционные ожидания в сентябре снизились до 6,5% (август 2020 года – 6,9%) при стабилизации фактической годовой инфляции на уровне 7%», — говорится в сообщении Нацбанка РК, распространенном в четверг.

Согласно информации, уменьшились оценки воспринимаемого и ожидаемого роста цен. Среди респондентов, отметивших рост цен, медианная оценка ожидаемой инфляции на горизонте одного года снизилась до 16,6% с 17,7% в августе, а воспринимаемой инфляции – до 18,1%, с 20,7%.

В сентябре доля респондентов, отметивших более быстрый рост цен за прошедшие 12 месяцев, снизилась до 62% с 65% в августе. В оценках динамики цен за прошлый месяц доля респондентов, отметивших очень высокий рост цен, снизилась до 38% с 49% в июле и с 41% – в августе.

В сентябре по сравнению с августом меньше респондентов отметили рост цен на продукты питания, больше – на непродовольственные товары и услуги. В структуре продуктов питания респонденты продолжили отмечать рост цен на мясо и птицу, фрукты и овощи, а также на «молочку». Выросла доля респондентов, отметивших рост цен на хлеб.