Льготная ипотека недоступна для уязвимых категорий граждан – сенатор

Нур-Султан. 15 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Льготные ипотечные кредиты недоступны для уязвимых категорий граждан, считает сенатор Ляззат Сулеймен.

«В настоящее время в очереди на получение жилья состоят около 530 тыс. человек и ежегодно их количество увеличивается еще на 50 тыс. Пилотный проект «Шаңырақ» (5-10-20), входящий в программу «Нұрлы жер», предусматривает ипотечное кредитование очередников на получение жилья в акиматах. Для получения кредита доход на каждого члена семьи не должен превышать 3,1-кратного прожиточного минимума (Т32 668) в месяц, что указывает на его адресность малоимущим слоям населения. Формой подтверждения доходов является выписка из пенсионного фонда за последние шесть месяцев. Как показывает практика, данная программа оказывается недоступна для уязвимых категорий граждан, в частности с ограниченными возможностями», — сказала Сулеймен, оглашая депутатский запрос в четверг.

При этом она подчеркнула, что инвалиды I и II групп не могут получить такой кредит из-за проблем с трудоустройством и пенсионными отчислениями.

«Так, лица с инвалидностью I и II группы, не могут получить доступ к льготному ипотечному кредиту ввиду отсутствия подтверждения их трудовых доходов. Эти граждане, как правило, не имеют возможности официально трудоустроиться и, соответственно, отчислять взносы в пенсионный фонд. Однако они могут иметь неофициальные доходы, которых достаточно для внесения первоначального взноса, но они не могут быть учтены», — отметила депутат.

Кроме того, она обратила внимание на то, что программа «7-20-25» без привязки к очередности и прописке нацелена на обеспечение жильем граждан с доходами свыше 3,1-кратного прожиточного минимума, но функционирует она только на первичном рынке жилья.

«Найти жилье к моменту его ввода в эксплуатацию, как правило, бывает весьма затруднительным, так как рынок первичного жилья является объектом деятельности перекупщиков, выкупающих одновременно по нескольку квартир для их последующей перепродажи. Граждане вынуждены приобретать жилье на условиях предварительного бронирования, который требует от граждан дополнительных расходов и лишь после введения жилья в эксплуатацию оформлять ипотечный кредит по этой программе», — сказала депутат.

Кроме того, Сулеймен подчеркнула, что хотя по программе «Баспана Хит» предоставляется возможность приобретения жилья на вторичном рынке, данная программа остается недоступной для многих граждан, чьи ежемесячные доходы ниже Т170-180 тыс. ввиду высокой процентной ставки по кредиту (10,75 %) и меньшего срока предоставления займа (15 лет).

В связи с этим Сулеймен предложила включить объекты вторичного жилья в программу «7-20-25».